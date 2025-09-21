Este sábado Débora Estrella, conductora de Telediario Monterrey, perdió la vida cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló en el Interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras, al cruce de las calles Laderas y Riveras, en inmediaciones del Río Pesquería, de acuerdo con informes de las autoridades del municipio de García, Nuevo León.

En redes como X, antes Twitter, y Facebook, los seguidores de la presentadora lamentan su fallecimiento. Además, surgió interés por conocer más detalles sobre su vida personal, por lo que aquí te contamos lo que se sabe de su vida familiar.

¿Quiénes son los papás de Débora Estrella, conductora que murió en un accidente aéreo?

Débora Estrella fue una conductora de noticieros de televisión de 43 años originaria de Monterrey, Nuevo León. Estudió la Licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey, pero su interés por los medios informativos la llevó a conducir un programa de radio en dicha institución educativa.

Antes de ser titular en Telediario Matutino Monterrey y de cubrir Telediario Matutino Ciudad de México con Miguel Ángel Karcz, Débora se integró al equipo de TV Azteca Noreste, donde era condujo la sección del pronóstico del clima en el noticiero Info7. En 2014, dejó Info7 para formar parte del programa Hechos AM, de TV Azteca México.

Sobre su vida familiar se tienen pocos detalles al respecto. Sin embargo, de acuerdo con información recabada a través de sus redes sociales, se sabe que su madre aún vive y el 11 de mayo de 2025 Débora compartió varias fotografías que fueron tomadas en una visita a Viveros Valle Alto. “Family Time!”, escribió en la publicación la conductora.

Además, en las imágenes aparecen sus hermanas.

Sobre su padre, se sabe que su nombre es Humberto Estrella, y, según comentarios en redes sociales, sería un experto en basquetbol. El 10 de noviembre de 2024 Débora Estrella compartió en redes sociales varias fotografías de su asistencia al Concurso de Salto La Silla. En las fotos posa con un hombre mayor, quien sería su padre.

“Comité organizador del @concursolasillagnp: se volaron la barda. Que gran experiencia vivimos regios y no regios en esta edición. Literalmente los mejores del mundo estuvieron en #Monterrey y disfrutamos de competencias nivel olímpico. Gracias por acercar la belleza de este deporte”, escribió Débora en Instagram.

Papás de Débora Estrella ı Foto: IG @deboraestrella

La muerte de Débora Estrella conmocionó al mundo del periodismo y colegas y amigos de la conductora enviaron sus condolencias a la familia Estrella Garza. Se espera que en el futuro los padres o hermanos de la comunicadora realicen alguna declaración al respecto.