En CDMX podría ser partir de las 15:00 horas

¡Prepárate! Se espera lluvia con tormenta eléctrica en varios estados

En la Ciudad de México y el Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes por la tarde acompañadas de descargas eléctricas

Se espera lluvia con posible descargas eléctricas y posible granizo
Se espera lluvia con posible descargas eléctricas y posible granizo Foto: Especial

Yosselin Pérez

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se esperan lluvias en varios estados del país este lunes 22 de septiembre, estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

La tormenta tropical Narda al suroeste de las costas de Guerrero junto con la proximidad de la vaguada monzónica y en combinación con la inestabilidad atmosférica que existe a lo largo del Pacífico Central darán paso a lluvias puntuales intensas en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Prepárate para el clima de esta semana
Prepárate para el clima de esta semana ı Foto: Especial

Se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en:

  • El suroeste de Jalisco
  • En la costa de Colima
  • En la costa de Michoacán
  • En la costa y el este de Guerrero
  • En el oeste, costa y este de Oaxaca
  • En la costa y el centro de Chiapas
  • En el sur de Veracruz

Se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en:

  • Puebla
  • Tabasco
  • Campeche

Se esperan chubascos con puntuales fuertes de 25 a 50 mm en:

  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Durango
  • Nayarit
  • Morelos
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala

Se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en:

  • Coahuila
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato

Los estados que podrían tener descargas eléctricas y posible caída de granizo son Baja California en la región norte, Quintana Roo en la región este y noreste, y el Golfo de México en la región suroeste, norte, centro, sur y oeste.

Pronóstico meteorológico del 22 de septiembre al 25 de septiembre

Durante esta semana en la Ciudad de México se esperan lluvias con una probabilidad de precipitación del 60 por ciento, estas serán lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, con temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 25 grados.

En el Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm con una probabilidad de precipitación del 60 y hasta el 80 por ciento, con temperaturas mínimas de 10 grados y máximas de 19 grados.

En Monterrey se esperan lluvias aisladas, con una temperatura mínima de 24 grados y máximas de hasta 36 grados. Puntualmente el jueves 25 de septiembre existe una probabilidad de precipitación del 80 por ciento con lluvias puntualmente fuertes de 25 a 50 mm.

En el área metropolitana de Guadalajara se estiman lluvias ligeras aisladas con un cielo medio nublado, la temperatura mínima es de 18 a 19 grados mientras que la máxima llegará hasta 31 grados.

