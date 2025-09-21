Tormenta Narda acecha a Guerrero y Michoacán

Intensas lluvias colapsan un puente vehicular en Chiapas, el 20 de septiembre.

La tarde de este domingo se formó la tormenta tropical Narda, cercana a las costas de los estados de Guerrero y Michoacán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisó que se identificó su formación a las 15:00 horas, con el centro localizado a 390 kilómetros al sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 440 km de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La tormenta se acompaña por ahora con vientos de 65 km por hora y rachas de hasta 75 km; sin embargo, se prevé que en las próximas horas el viento y el oleaje incrementen sobre las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Tirito en el INE

21 tormentas tropicales ha registrado el SMN esta temporada. Narda es la última al momento.

🚨🚨📢 TORMENTA TROPICAL NARDA 📢🚨🚨 pic.twitter.com/leguUMu0RU — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) September 21, 2025

Por su parte, también se pronostican lluvias intensas en los estados de Oaxaca y Guerrero, así como muy fuertes en Michoacán.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían causar deslaves e incremento en los niveles de los ríos y en consecuencia también inundaciones en zonas bajas.

Narda se trata de la tormenta tropical número 23 de la temporada de este 2025.

Se prevé que en las próximas 24 horas continúe desplazándose en paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, mientras continúa alejándose del país.

El pasado 3 de septiembre se formó el huracán ‘Lorena’ de categoría 1 en dirección a las costas de Baja California Sur, que se previa ocasionaría lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Baja California Sur (sur), Sinaloa y Nayarit; así como precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Jalisco, Colima y Michoacán.

En el video podrás consultar la información más reciente sobre la #TormentaTropical #Narda. ⬇️ pic.twitter.com/PiAh1wOcvz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT