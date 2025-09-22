Sheinbaum llama a parar “genocidio” en Gaza; reconoce los dos Estados

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, ayer, en conferencia de prensa │ El canciller Juan Ramón de la Fuente, ayer, en la Asamblea General de la ONU.

Tras resaltar su reconocimiento al Estado palestino, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó este lunes su condena al “genocido” que ocurre en Gaza a manos de Israel, respecto al cual su gobierno se sumó al llamado para detener los ataques cometidos contra la población palestina.

En el marco de la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que inicia esta semana, la mandataria recalcó que la postura con la que acude México es la del llamado a la paz en el mundo y por ello es que se une al rechazo de la situación que vive Palestina a causa de los ataques israelíes.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, comentó que, desde el sexenio pasado, México acompañó a Chile en las denuncias por la situación en Gaza.

162 personas han muerto por inanición en el enclave

“Nosotros hemos acompañado, desde el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y ahora, todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile, por la situación que está viviendo Gaza. Y todo el posicionamiento, de acuerdo con la comunidad internacional, de que pare este genocidio en Gaza. Ésa es nuestra posición. Y por supuesto, el reconocimiento de los dos Estados: el Estado de Israel y el Estado palestino”, subrayó.

Ahondó en que el mensaje que lleva el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, a la Asamblea de Naciones Unidas, es por la paz, en el marco de la política exterior bajo la que se conduce México.

La mandataria mencionó que se mantendrá abierta la puerta, en caso de ser necesario, a que el país acoja a las y los niños que quedan desprotegidos por el genocidio y demás condiciones adversas en esa región del mundo.

“Se habló con la embajadora y se le hizo conocimiento de esto. Y en caso de ser necesario, saben que está la propuesta”, dijo.

También recalcó que el reconocimiento dado en marzo a la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, es la primera vez que ocurre.

“Es importante aclarar que la primera vez que reconocemos a un embajador, en este caso embajadora, de Palestina, con todos sus derechos como embajador, ése es nuestro gobierno. La primera vez que un Presidente, una Presidenta, en este caso la Presidenta, entrega o recibe las cartas credenciales del Estado palestino y se reconoce como embajadora a quien está hoy fungiendo como embajadora de Palestina es con nuestro gobierno”, destacó.

Tras el reconocimiento público por parte de la Presidenta del genocidio cometido por Israel en Gaza, México urgió ante la ONU a emprender acciones para cesar este conflicto.

Al acudir como representante de México ante la Asamblea General, el canciller Juan Ramón de la Fuente refirió que resulta apremiante poner fin a esta “guerra desgarradora” por medio de un arreglo que sea justo para ambos Estados: Palestina e Israel, y que esto a su vez dote de seguridad a Medio Oriente.

“Urgen acciones colectivas que pongan fin a esta desgarradora guerra. Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero basado en la implementación efectiva de la solución de dos Estados que permita un futuro seguro y próspero para todos los países de la región”, exclamó.

El canciller recordó que desde la reunión internacional pasada en julio se confirmó la declaratoria de hambruna en Gaza y la Comisión Internacional Independiente en el territorio palestino concluyó que lo que ocurre en este lado del mundo es un genocidio.

Remarcó que el respaldo a la declaratoria debe de abrir la puerta a fijar marcos políticos y de seguridad que frenen esta situación a la que ya definió como una “crisis humanitaria”, y que además, ya se inicie con la recuperación y reconstrucción para alcanzar un acuerdo de seguridad a largo plazo para ambos Estados.

“México reconoce las gestiones de todos los países mediadores para conseguir de inmediato un alto al fuego definitivo y la liberación de los rehenes, y considera que una resolución justa, duradera y pacífica, basada en el derecho internacional, debe estar respaldada por narrativas que humanicen el problema, contrarresten la división y promuevan la aceptación del otro”, exclamó.

En este marco, subrayó que el derecho internacional debe respaldarse en un discurso humanista respecto al problema que se enfrenta y que contrarreste la división y promueve la aceptación entre sí.

La última parte de su intervención ya no pudo ser percibida, debido a problemas técnicos durante la transmisión de la sesión.

Desde junio, la mandataria se expresó para que las Naciones Unidas emitieran un pronunciamiento para llamar a la construcción de la paz.

La mandataria señaló que “México será siempre factor de paz” y recordó lo establecido en el artículo 89 de la Constitución Política, en la que se establecen los ocho principios bajo los cuales el Poder Ejecutivo, que ella encabeza, debe conducir la política exterior.

El reconocimiento del genocido y el llamado a que esto cese fue agradecido por parte de la Embajada de Palestina en México, que consideró lo hecho como un acto de verdad.

“Agradecemos a la presidenta @Claudiashein por las posiciones de principio de México y por llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza es genocidio. Nombrarlo es un acto de verdad, y la verdad es el primer paso hacia la justicia”, señaló en su cuenta.

