Gallardo llama a unidad para consolidar avances

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, hizo un llamado a la unidad para consolidar los avances y seguir construyendo un futuro de prosperidad para todos los sectores de las cuatro regiones del estado.

Al presentar su Cuarto Informe de Resultados, el gobernador potosino destacó que ha alcanzado cifras históricas, de más de 24 mil millones de pesos para infraestructura, más de un millón de hogares beneficiados con apoyos sociales y una inversión de más de 63 mil millones de pesos. Además, afirmó que 340 mil personas salieron de la pobreza.

También resaltó la creación de nuevas escuelas y universidades, además de avances en educación, salud y seguridad, que colocan a San Luis Potosí entre los estados más seguros del país.

El Dato: En el evento se presentaron videos donde se podían observar las diversas obras y programas sociales implementados en los 59 municipios de San Luis Potosí.

Agregó que en San Luis Potosí soñar con tener algo ya es una realidad, pues no hace mucho el soñar con tener algo eran privilegio únicamente de grupos de poder económico y político.

“En 2021 abanderamos ese descontento generalizado para instaurar un cambio institucional, rompimos los límites de la antigua gobernanza, pero no a confrontarla”, expresó el mandatario.

Añadió que su movimiento ahora distribuye la prosperidad a los potosinos en las cuatro regiones del estado y “hoy las y los potosinos reconocen que estamos dando resultados y quieren más, porque nunca un potosino o una potosina había tenido tantos beneficios como ahora”.

Gallardo Cardona también dijo que “no existe una oposición”, ya que la inconformidad a las viejas estructuras, aunado a los resultados que su gobierno dio a la ciudadanía, la disolvieron.

“A lo que sí nos enfrentamos todas y todos es a una casta intolerante que un siglo después sigue creyendo que sólo ellos tienen privilegios y que soñar y tener son derechos exclusivos de un apellido o de un grupo político”, dijo.

También reconoció que, aunque cuenta con el apoyo de la mayoría, todavía falta que más personas reconozcan que su gobierno es “la única opción efectiva para seguir dando rumbo al estado y se sume”.

“Quizás no compartimos las mismas ideologías, pero sí podemos compartír la idea que de en San Luis Potosí seamos más grandes, más fuertes y eso es justo (el compromiso) lo que estamos contrayendo el día de hoy”, señaló Gallardo.

Finalmente dijo que por primera vez en la historia de San Luis Potosí este Gobierno se compone por personas que vienen de la “cultura del esfuerzo”, por lo que su administración tiene mucho que dar y seguirá repartiendo la “bonanza por varios años más”.

El gobernador potosino estuvo acompañado en el evento por la senadora Ruth González Silva, los gobernadores de Nuevo León y Coahuila, Samuel García Sepúlveda y Manolo Jiménez Salinas; el cantante Julión Álvarez, el campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez; la comunicadora Rocio Sánchez Azuara, así como representantes federales y locales, alcaldes y otras personalidades.