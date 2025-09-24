Belaunzarán entra al debate

Nos cuentan que a más de uno sorprendió la presencia del vocero del Frente Cívico Nacional, Fernando Belaunzarán, en las audiencias sobre la reforma electoral que se llevan a cabo en la Secretaría de Gobernación. Belaunzarán fue una de las pocas figuras del PRD que no aceptó dejar este partido para irse a las filas de Morena durante la diáspora de 2017-2018 y ha mantenido una postura crítica hacia los gobiernos de la 4T. Ayer, entre legisladores de Morena, juzgadores electos en las urnas y muchos simpatizantes del guinda, se le abrió el micrófono al experredista, quien consideró que reducir el financiamiento a los partidos políticos no sólo haría aún más desigual la competencia, sino que agravaría el gran problema del empoderamiento al crimen organizado. Puso énfasis en que, si hubiera la intención de construir una reforma de consenso, habría una mesa de negociación con pluralidad, “no un ejercicio de micromonólogos para desahogarse”. Qué tal.