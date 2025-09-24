Claudia Sheinbaum tiene 73% de aprobación: Banamex

La presidenta Claudia Sheinbaum llega a su primer año de gobierno con niveles históricos de aprobación. De acuerdo con el informe de encuestas de Banamex, en agosto de 2025 alcanzó un 73% de respaldo ciudadano, el más alto en comparación con los últimos cinco expresidentes en el mismo periodo.

Durante un encuentro con medios, la mandataria fue cuestionada sobre los resultados del estudio, en el que le preguntaron su opinión acerca de ello, puesto que la encuesta la destacó como la presidenta con mayor aprobación a un año de su gobierno, en comparación con los últimos cinco expresidentes. Pues supera el 70%, un récord frente a estos últimos mandatarios.

Ante la pregunta, Sheinbaum respondió: “No robar, no traicionar al pueblo de México. Ese es nuestro origen, nuestro destino, nuestras causas. Mientras sigamos así, la gente nos va a apoyar. Y resultados, obviamente.”

Contexto de la encuesta

El informe de Banamex precisa que Sheinbaum cuenta con 73% de aprobación y 23% de desaprobación, un balance positivo de más de 50 puntos. Según el banco, este nivel refleja que la población percibe avances en programas sociales y confía en el manejo de la relación con Estados Unidos, en particular frente a las tensiones con Donald Trump.

Asimismo, la encuesta señala que la ciudadanía reconoce en la mandataria honestidad y cercanía, dos atributos que han marcado su estilo de gobierno. Sin embargo, en el tema de inseguridad sigue siendo la principal preocupación y uno de los puntos más débiles en las evaluaciones.

Desafíos hacia adelante

Analistas advierten que para mantener esta aprobación récord, el gobierno deberá consolidar resultados en materia de seguridad, economía y combate a la corrupción. Aun así, con cifras que superan a las de sus antecesores en el mismo periodo, Sheinbaum se consolida como la presidenta con mayor respaldo ciudadano al cumplir un año de gestión.

