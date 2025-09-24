Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex

Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) se hizo del 25 por ciento de las acciones de Banamex, después de 3 años y 8 meses de que Citi anunciara su separación con la institución financiera mexicana.

Fernando Chico Pardo afirmó que él y su familia se encuentran “muy comprometidos y contentos” de formar parte de Banamex, que es una institución icónica en México con un futuro muy prometedor.

“Tenemos mucha confianza en el equipo y continuaremos trabajando muy de cerca en la transformación que ya iniciaron, agilizando su digitalización punta a punta con un foco excepcional en la satisfacción del cliente en cualquier punto de contacto y que eso acelere aún más el crecimiento que ya iniciaron”.

Además, enfatizó que creen que la vocación histórica de Banamex es apoyar al país y a su gente, y eso se conjuga con su firme convicción de que invertir en México es la mejor opción por su potencial.

“Nuestro compromiso de largo plazo es trabajar juntos para así conseguir un mejor posicionamiento en todos los ámbitos y con ello impulsar aún más a los sectores, empresas y personas en todo el país”, mencionó.

Por su parte, Citi señaló que la inversión de Fernando Chico Pardo demuestra la confianza en el futuro de Banamex, y el desarrollo de su estrategia actual de continuar creciendo en todas las líneas de negocio, avanzar en su transformación digital y operativa, e incrementar su relación con sus clientes actuales como con nuevos clientes.

Añadió que la operación está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias en México, y se espera se complete en la segunda mitad de 2026.

En tanto, Manuel Romo, director General de Banamex mencionó que se encuentran “muy entusiasmados” con la relación que se inicia entre Citi, Fernando Chico Pardo y el propio banco mexicano.

“Fernando conjuga visión estratégica, excelencia operacional y un proyecto de futuro con la excelencia a nuestros clientes al centro y basado en nuestro talento, así como un profundo compromiso con México y una gran confianza en sus perspectivas de crecimiento”, dijo.

Añadió que junto con Fernando y con Citi continuarán “muy enfocados” en su estrategia de crecimiento, transformación digital y expansión centrada siempre en brindar “excelencia” a sus clientes.

En tanto, Citi señaló que la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica y señaló que cualquier decisión relacionada sobre la fecha o estructura de la oferta pública inicial propuesta seguirá guiándose por varios factores, incluyendo las condiciones de mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias.

El pasado 01 de diciembre de 2024, el banco estadounidense anunció la separación oficial de los negocios Citi y Banamex, además señaló que se concentraría en la Oferta Pública Inicial (OPI) del banco mexicano.

Al respecto, Jorge Alegría, director General de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) comentó que ya se encontraba en pláticas con directivos de Banamex sobre el lanzamiento de dicha oferta.

