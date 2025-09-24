Gobierno de CSP identifica más de 58 mil inconsistencias en títulos de agua

Informe sobre el agua, en la Mañanera del Pueblo.

Más de 58 mil inconsistencias han sido encontradas en los títulos de concesión de agua en México, como falsificación o usos distintos a los que se tiene autorización, contexto ante el cual la próxima semana se presentarán iniciativas de reforma para regular el uso del recurso hídrico y erradicar prácticas encaminadas al mercado negro; además, entre las medidas se advierten sanciones con alcance a funcionarios que se hayan visto involucrados.

Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, explicó, durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que de los más de 576 mil títulos se han revisado 482 mil 14 títulos, lo que representa 90 por ciento de avance, entre los que se encontraron 58 mil 939 inconsistencias como presunta falsificación o duplicidad de títulos, coordenadas incorrectas, entre otros.

De este último punto, se precisó que hay 18 mil 753 casos en tal supuesto. Ejemplificó que un punto de aprovechamiento en Oaxaca tiene coordenadas que llevan a Tailandia.

En cuanto a concesiones con registro de uso público usadas por particulares, hay 197 casos.

También se encontró 272 títulos de uso agrícola aprovechados para otros fines, como el llenado de pipas que terminan por vender el agua.

Además, hay 29 mil 539 títulos con falta de certeza en las fechas de vencimiento

Al recordar que se ha habilitado el sitio para presentar denuncias ciudadanas sobre mal uso del agua, detalló que se han realizado más de tres mil visitas que a la fecha han derivado en 409 clausuras.

Derivado de esto, el próximo lunes se enviarán al Congreso reformas a la Ley de Aguas Nacionales y para la Expedición de una Nueva Ley General de Aguas.

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, ahondó que con estas reformas se definirán las atribuciones de las autoridades y se regularán las concesiones, ante casos de mercado negro identificado.

“Esto de manera conjunta con un proceso de sobreconcesionamiento que se dio en varias regiones del país, lo que ha generado es un mercado negro de la agua. En algunas regiones que se encuentran sobreconcesionadas, si algún usuario que quiere emprender algún proyecto o simplemente necesita agua para el consumo humano, acude a la Comisión Nacional del Agua, se le tiene que responder que no se tiene disponibilidad., en referencia a la venta de agua que hacen particulares con concesiones”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sí se analizan sanciones, incluso la penal. Además, afirmó que se procederá en contra de funcionarios que hubieran tenido alguna relación.

