“Sin importar nivel jerárquico”

Contundente, nos dicen, la advertencia que hizo ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el sentido de que “habrá castigo y sanción para quien cometa un delito, sin importar su nivel jerárquico o su posición económica”. Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, la funcionaria aseguró que la comisión de delitos y los actos de corrupción de unos cuantos “no detendrán el avance del proyecto que impulsa la mayoría”. En lugar de asumir una postura protagónica, reconoció el trabajo de los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; de Defensa, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Pedro Morales, gracias al cual, dijo, se han reducido los homicidios 25 por ciento en 11 meses consecutivos. Sin perder la calma, la titular de Segob enfrentó los cuestionamientos de la oposición, al rechazar cualquier campaña de linchamiento o acusaciones sin sustento contra AMLO y los calificativos que buscan dañar la vida pública. Para el registro.

