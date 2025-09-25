Presidenta niega poner distancia con AMLO

Luego de que el embajador de Estados Unidos, Ronald Jonhson, asegurara que la estrategia de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es “más audaz” en comparación con la “pasividad” mostrada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria dijo que no se permitirá que se le diferencie de su antecesor, porque ambos forman parte de un movimiento.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal dijo que, aunque quizá no sea intención directa del representante diplomático, percibe en algunos personajes políticos el ánimo de provocar que ella se pronuncie por una separación con el expresidente para separar al movimiento de la 4T, lo cual dijo que no se verá.

“Bueno, pues ya saben que cuando quieren diferenciarnos, no, no lo permitimos porque somos un proyecto. Hay una intención, no sé si es del embajador, no lo voy a atribuir a él ni mucho menos, pero sí hay una intención de los comentócratas de aquí, de generar la condición para que yo pudiera decir: ‘No, somos distintos’. ¿Qué es lo que buscan? Pues una división dentro de nuestro movimiento; eso nunca va a haber. Jamás”, enfatizó.

Externó un reconocimiento a su antecesor y subrayó que la decisión al tomar el cargo fue fortalecer algunas áreas de investigación e inteligencia, por lo que negó que esto represente ser distintos.

“Esa es la parte que estamos fortaleciendo, la atención a las causas continua y también quizás pues de mayor coordinación con todas las instituciones. Pero es una siguiente etapa; no tiene por qué decirse que hay un rompimiento, que hay una nueva estrategia, sino sencillamente nosotros estamos fortaleciendo ciertas áreas que consideramos que era necesario hacer”, dijo.