Van por nueva ley de aguas; 59 mil anomalías en concesiones

Una persona sostiene una manguera de la que brota agua, en 2024 │ En concesiones de agua, 59 mil inconsistencias

Casi 59 mil inconsistencias han sido detectadas en los títulos de concesión de agua en México, como falsificación o usos distintos a los que se tiene autorización, ante lo cual la próxima semana se presentarán iniciativas de reforma para regular el uso del recurso hídrico y erradicar prácticas encaminadas al mercado negro; además, entre las medidas se advierten sanciones con alcance a funcionarios que se hayan visto involucrados.

Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que, de los más de 536 mil títulos, se han revisado 482 mil 14, lo que representa 90 por ciento de avance, entre los que se encontraron 58 mil 939 inconsistencias como presunta falsificación o duplicidad de títulos y coordenadas incorrectas, entre otras.

De este último punto, se precisó que hay 18 mil 753 casos en tal supuesto y puso como ejemplo que un punto de aprovechamiento en Oaxaca tiene coordenadas que llevan a Tailandia.

En cuanto a concesiones con registro de uso público usadas por particulares hay 197 casos. También se encontraron 272 títulos de uso agrícola aprovechados para otros fines, como el llenado de pipas que terminan por vender el agua.

Además, hay 29 mil 539 títulos con falta de certeza en las fechas de vencimiento. “Tenemos otra circunstancia; es la falta de certeza en la fecha de vencimiento de los títulos (29 mil 539). ¿Qué sucede? Tenemos títulos que su vigencia empieza al día siguiente de que fueron notificados; sin embargo, no hay constancia ni en el expediente ni en el respaldo que tiene el título de cuándo se notificó”, explicó.

Al recordar que se ha habilitado el sitio para presentar denuncias ciudadanas sobre el mal uso del agua, expuso que se han realizado más de tres mil visitas que, a la fecha, han derivado en 409 clausuras.

Sobre las denuncias, el director general de la Conagua, Efraín Morales, señaló que se han recibido más de mil 100 por parte de la población, a la cual pidió continuar con la colaboración.

“Sin duda alguna, un elemento muy importante para el éxito de todos los elementos del Plan Nacional Hídrico, pero en particular para el ordenamiento de las concesiones, tiene que ver con las denuncias de los ciudadanos, porque no hay nadie que conozca mejor la circunstancia que se vive en cada una de las regiones del país que el propio ciudadano. ¿Dónde es los lugares donde se han estado presentando denuncias? Prácticamente en todo el país”, afirmó.

Derivado de esto, el próximo lunes se enviarán al Congreso reformas a la Ley de Aguas Nacionales y para la expedición de una nueva Ley General de Aguas.

El director ahondó en que, con estas reformas, se definirán las atribuciones de las autoridades y se regularán las concesiones, ante casos de mercado negro identificado.

“Y esto, de manera conjunta, con un proceso de sobreconcesionamiento que se dio en varias regiones del país, lo que ha generado es un mercado negro del agua. En algunas regiones que se encuentran sobreconcesionadas, si algún usuario que quiere emprender algún proyecto o simplemente necesita agua para el consumo humano, acude a la Comisión Nacional del Agua, se le tiene que responder que no se tiene disponibilidad”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sí se analizan sanciones, incluso de tipo penal. Además, afirmó que se procederá en contra de funcionarios que hubieran tenido alguna relación.

“Necesariamente tienen que reportarse, tanto a la Secretaría Anticorrupción... Algunas, como ven, son de 1985, ya tiene algún tiempo. Y si se considera que es un delito penal, también se hace la denuncia a la Fiscalía General de la República”, dijo.

Sobre este punto, el subdirector general jurídico de Conagua, Óscar Zavala, mencionó que ya se analiza incrementar las multas a 50 mil UMAS, lo cual se vio necesario debido a que las sanciones impuestas en el esquema actual son tan bajas que sí se pagan por parte de los sancionados y ni las impugnaban.

“Eso es lo que se está revisando para un reforzamiento de las sanciones, independientemente del catálogo de delitos hídricos. Que, si uno revisa el Código Penal Federal, uno encuentra algunos tipos –abiertos– que hacen compleja la situación de encuadrar algún delito. Pero, bueno, con tipos penales mucho más específicos; que la idea es que sea un catálogo de delitos especiales dentro de la Ley de Aguas Nacionales pudiera verse mejorado y fortalecido este régimen sancionatorio”, dijo.

Las evidencias │ Ejemplos de presunta falsificación de títulos y falta de certeza en fechas de vencimiento. ı Foto: Imagen: Especial

Las evidencias │ Ejemplos de presunta falsificación de títulos y falta de certeza en fechas de vencimiento. ı Foto: Imagen: Especial

Las evidencias │ Ejemplos de presunta falsificación de títulos y falta de certeza en fechas de vencimiento. ı Foto: Imagen: Especial

Las evidencias │ Ejemplos de presunta falsificación de títulos y falta de certeza en fechas de vencimiento. ı Foto: Imagen: Especial

Los números ı Foto: Imagen: Especial

CSP atribuye popularidad a trabajo y principios de la 4T

› Redacción

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó los resultados de la reciente encuesta de Banamex, que muestran un récord de aprobación a un año de su gobierno, al trabajo que se ha mantenido y que la población reconoce con su apoyo.

A días de cumplirse el primer año del sexenio de la mandataria, el área de Estudios Económicos del banco difundió los resultados de su último análisis de evaluación gubernamental en el que apunta que los mexicanos se sienten “defendidos” por la titular del Ejecutivo federal, particularmente en asuntos internacionales como las decisiones tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, Sheinbaum dijo que los principios del movimiento político del que emanó son los que sostienen el proyecto que encabeza.

El Dato: según Buendía&Márquez, citada por Banamex, 77% considera a Sheinbaum preparada para gobernar; 75%, honesta, y 74%, que tiene carácter para ejercer el cargo.

“No mentir, no robar, no traicionar al pueblo de México; ése es nuestro origen, nuestro destino, nuestra manda, nuestros principios, nuestras causas. Mientras sigamos así, que así vamos a seguir, la gente nos va a apoyar; y resultados, obviamente”, señaló la mandataria.

En el informe dado a conocer este 23 de septiembre por Banamex, destacó que Sheinbaum superó el 73 por ciento de popularidad, en el promedio de todas las encuestas realizadas en agosto, lo cual rebasa los resultados que se registraron con los últimos cinco expresidentes.

“Esto constituye un récord en la serie del indicador, que comenzó a construirse con datos comparables a partir del sexenio de Ernesto Zedillo. En momentos equivalentes, AMLO (Andrés Manuel López Obrador), (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón presentaban un nivel promedio de popularidad cercano a 60 por ciento, mientras que las de Peña y Zedillo, se ubicaban por debajo de 50 por ciento. Sheinbaum está cerrando su primer año de gobierno con el mayor nivel de aprobación en la serie”, dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en conferencia de prensa. Foto›Especial

No obstante, la evaluación del desempeño de su gobierno es mixta, con una tendencia a la baja, en donde destacó que, con base en casas encuestadoras, el visto bueno de la población está en temas como apoyos sociales, economía y seguridad pública, mientras que la tendencia hacia abajo está respecto a la relación con Estados Unidos, el combate a la corrupción y el combate al crimen organizado.

“La evaluación de los seis temas de la agenda se ha deteriorado, especialmente economía y combate a la corrupción, que muestran un retroceso de 15 pp netos entre marzo y agosto”, señaló el informe.

Al apuntar que las “amenazas injerencistas de Trump también preocupan a los mexicanos”, se afirma que a pesar de esto, se sienten “defendidos” por la mandataria, quien ha recalcado su rechazo a tales intenciones, postura que es secundada por la población.

Respecto al expresidente, se afirma que a pesar de haber representado un “fenómeno de popularidad”, la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “le costó, lo cual no ha sido una situación que hasta ahora se haya reflejado en el sexenio de Sheinbaum”.