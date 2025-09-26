Anuncia Sheinbaum en BC nuevo campus universitario

La presidenta informó además sobre obras en salud, carreteras y beneficios sociales para la población bajacaliforniana

La presidenta, Claudia Sheinbaum, llegó a la capital de Baja California para “rendir cuentas” de este primer año de gobierno, y dijo que se abrirá un nuevo campus universitario en la entidad.

La mandataria, anunció que el próximo año abrirá un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en esta capital, que se sumará a la que ya funciona en Tijuana.

La transformación avanza en Baja California https://t.co/UdpgvUtd7T — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 27, 2025

Acto seguido la mandataria comentó que quiere que cada vez las mujeres estén mejor preparadas por ello la razón de este nuevo campus y aprovecho para decir que las mujeres crecen ante la adversidad y “Marina (del Pilar Ávila Olmeda) ha crecido mucho frente a la adversidad”.

Sin precisar si la referencia era a en sentido de lo que vivió la gobernadora a raíz del retiro de la visa a su esposo, Carlos Torres, y de ella.

En números la mandataria, resumió que 864 mil 650 personas reciben un apoyo directo a través del Banco del Bienestar; y las obras; enunció un baipás para conectar Ensenada- Tijuana (alterno a la carretera escénica, que constantemente tiene problemas en un tramo); el viaducto; el reasfaltado en la Traspeninsular y la planta desaladora de Playas de Rosarito.

Algunos políticos llegaron con sus respectivas porras al evento en el Auditorio del Estado en Mexicali, no así, la diputada federal y ex alcaldesa de Playas de Rosarito Araceli Brown quien llegó más discreta que nunca. Y se escabulló a los periodistas. Como se sabe el Departamento del Tesoro la vinculó con el Cártel de Sinaloa.

En materia de infraestructura carretera, informó que en diciembre quedará concluido el viaducto elevado en Tijuana, se avanza en el bypass de Ensenada hacia Tijuana y se realizará la repavimentación de todas las carreteras federales, incluida la Transpeninsular.

También destacó la construcción de la planta desaladora en Playas de Rosarito, para garantizar el suministro de agua en ese municipio y en Tijuana.

Respecto al sector salud, Sheinbaum anunció que ya fue inaugurado el Hospital General de Tijuana en la Zona Este; se desarrolla la segunda etapa del Hospital Regional del IMSS en Ensenada; la ampliación y remodelación del Hospital del ISSSTE en ese municipio; la ampliación del Hospital Básico Comunitario en San Felipe; y sustitución de la Unidad Médica Familiar 12 del IMSS en Mexicali.

Finalmente, dio a conocer que más de 864 mil bajacalifornianos reciben un apoyo directo del gobierno federal a través del Banco Bienestar. Y resaltó la condonación de deudas a deudores de Infonavit y Fovissste que ya habían sido saldadas, medida que beneficiará a más de 5 millones de personas en el país, entre ellas 308 mil 837 familias de Baja California, como parte de la estrategia de bienestar de su administración.

En su mensaje, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio la bienvenida a la mandataria con un reconocimiento especial: “La primera mujer en encabezar los destinos de nuestra nación, Claudia Sheinbaum, bienvenida a Baja California”.

La transformación avanza en Baja California con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein)!!



Hoy se han fortalecido los programas sociales y contamos con nuevos, como la Beca Universal Rita Cetina, la Pensión Mujeres Bienestar, el programa Techos Solares para el… pic.twitter.com/R4woCqSOTe — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) September 27, 2025

La Gobernadora también resaltó la reducción de observaciones para la administración estatal, por parte de la Auditoría Superior de la Federación que ronda en 99 por ciento entre los años 2017 a 2024, pasando de 4 mil 942 millones de pesos observados a solo 1.5 millones.

