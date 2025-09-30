Diputados prohíben bebidas energéticas a menores de 18 años

La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 401 votos, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a fin de prohibir la venta y suministro de bebidas energetizantes a personas menores de 18 años. Fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, recordó que es una reforma que se plantea a tres artículos: 215, 216 y 419 de la Ley General de Salud.

Expresó que “es una iniciativa que plantea atender un problema grave, desde mi punto de vista, es el consumo creciente de bebidas energetizantes en menores de edad y en todo público y toda población, pero lo que nos interesa en este momento es proteger la salud de los jóvenes menores de 18 años”.

Se aceptaron las modificaciones del diputado Ricardo Monreal, quien dijo que la reserva enriquece la iniciativa y también la firma el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), ya que “en el momento de ir a defender la iniciativa a la Comisión de Salud, nos fue planteada una serie de adiciones que enriquecen la iniciativa y que estoy presentando”.

Por su parte aseguró que estas reservas que se presentan, están orientadas a acompañar los esfuerzos que desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han implementado para mejorar la salud y la alimentación de la población; en esta ocasión, busca reducir el impacto que tienen estas bebidas sobre el bienestar de los mexicanos y de las mexicanas en general, pero en particular de los grupos que son especialmente susceptibles a los efectos nocivos que tienen estas bebidas.

Expuso que la reserva propone ampliar el espectro de sustancias estimulantes que pueden tener las bebidas energetizantes y que no están enumeradas en una lista en particular, sino permitiendo que la Secretaría de Salud, determinen qué sustancias y qué mezclas de estas deben ser consideradas como energetizantes.

Añadió que la propuesta también busca homologar los estándares internacionales por la Norma Oficial Mexicana que emite la Secretaría de Salud, que debe corresponsabilizarse con esta medida legislativa que, “de aprobarse hoy, estaríamos dándole vida a una de las exigencias que siento más preocupantes de los padres de familia: el consumo de estas bebidas energetizantes y la mezcla de estas bebidas con alcohol alto contenido de alcohol”.

Por eso, consideró importante atender la salud, no solo física, terapéutica sino también mental, ya que los efectos que causan estas bebidas son verdaderamente graves y muy preocupantes, y por eso es obligación del legislador prever que no se siga dañando a la niñez y a las y los jóvenes en el consumo de estas bebidas energetizantes.

