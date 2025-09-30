¡Aprovecha las mejores ofertas!

‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 30 de septiembre y 1 de octubre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Mariel Caballero

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles que no te puedes perder este 30 de septiembre y 1 de octubre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Frutas y verduras

  • Aguacate Hass en malla: $28.50 la pieza
  • Cebolla blanca: $16.50 el kilo
  • Sandía blanca rayada: $8.50 el kilo
  • Acelgas en rollo: $7.50 la pieza
  • Cilantro en rollo: $7.50 la pieza
  • Espinaca en rollo: $7.50 la pieza
  • Apio: $19.50 el kilo
  • Champiñón: $69.00 el kilo
  • Chayote sin espinas $16.50 el kilo
  • Col blanca: $18.50 el kilo
  • Esparrago verde: $89.00
  • Calabaza castilla: $18.50 el kilo
  • Ciruela: $65.00 el kilo
  • Toronja: $24.50 el kilo
  • Guayaba: $59.50 el kilo
  • Kiwi: $96.50 el kilo
  • Plátano Chiapas: $14.50 el kilo
Frutas, imágenes de archivo.
Carne y mariscos

  • Pierna de cerdo con hueso fresca: $117.00 el kilo
  • Pulpa de cerdo: $132.00 el kilo
  • Pierna y mulso anatómico congelado de pollo: $33.90 el kilo
  • Filete tilapia: $115.00 el kilo
  • Molida de res: $99.00 el kilo
  • Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo
  • Milanesa de cerdo: $136.00 el kilo
  • Chuleta de cerdo ahumada: $112.00 el kilo
  • Pollo entero: $58.00 el kilo
  • Molida de pierna de cerdo: $137.00 el kilo
  • Filete Basa Rojo: $86.00 el kilo
  • Surimi especial: $139.00 el kilo
  • Atún Sakudori Netmar: $359.00 el kilo
  • Mojarra Tilapia fresca: $115.01 el kilo

