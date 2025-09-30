‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 30 de septiembre y 1 de octubre

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’ Martimiércoles ’ que no te puedes perder este 30 de septiembre y 1 de octubre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Frutas y verduras

Aguacate Hass en malla: $28.50 la pieza

Cebolla blanca: $16.50 el kilo

Sandía blanca rayada: $8.50 el kilo

Acelgas en rollo: $7.50 la pieza

Cilantro en rollo: $7.50 la pieza

Espinaca en rollo: $7.50 la pieza

Apio: $19.50 el kilo

Champiñón: $69.00 el kilo

Chayote sin espinas $16.50 el kilo

Col blanca: $18.50 el kilo

Esparrago verde: $89.00

Calabaza castilla: $18.50 el kilo

Ciruela: $65.00 el kilo

Toronja: $24.50 el kilo

Guayaba: $59.50 el kilo

Kiwi: $96.50 el kilo

Plátano Chiapas: $14.50 el kilo

Frutas, imágenes de archivo. ı Foto: Unsplash.

Carne y mariscos

Pierna de cerdo con hueso fresca: $117.00 el kilo

Pulpa de cerdo: $132.00 el kilo

Pierna y mulso anatómico congelado de pollo: $33.90 el kilo

Filete tilapia: $115.00 el kilo

Molida de res: $99.00 el kilo

Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $136.00 el kilo

Chuleta de cerdo ahumada: $112.00 el kilo

Pollo entero: $58.00 el kilo

Molida de pierna de cerdo: $137.00 el kilo

Filete Basa Rojo: $86.00 el kilo

Surimi especial: $139.00 el kilo

Atún Sakudori Netmar: $359.00 el kilo

Mojarra Tilapia fresca: $115.01 el kilo

Hoy no cocines lo de siempre, sorprende a tu familia con algo nuevo. 🥑🫶🏼 Este #MartiMiércoles está hecho para que te... Publicado por Chedraui en Martes, 30 de septiembre de 2025

