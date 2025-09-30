Senado autoriza ingreso de una delegación de las Fuerzas Especiales del Ejército de EU

Senado aprueba la entrada de una delegación de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos.

El Senado de la República autorizó este martes a la Presidenta Claudia Sheinbaum el ingreso a México de una delegación del Destacamento Operacional Alpha (ODA) 715, del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, a partir del 1 de octubre y hasta el 12 de diciembre.

Dicha delegación, señala el documento enviado el 23 de septiembre por la Presidenta, participará en la Actividad 2 APA-2026 “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, la cual se realizará en dos fases: del 6 de octubre al 28 de noviembre de 2025, en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina, ubicado en el municipio de Donato Guerra, Estado de México; y del 1 al 12 de diciembre en el Polígono Naval de Antón Lizardo, en la Heroica Escuela Naval Militar, en Veracruz.

La actividad de adiestramiento busca, entre otras cosas, fortalecer capacidades mediante el intercambio de conocimientos, técnicas y procedimientos operativos, además de capacitación en infiltración, vigilancia y reconocimiento especial para mejorar la recopilación de inteligencia en entornos hostiles y de alta complejidad.

Estos ejercicios conjuntos, subraya, permitirán homologar doctrinas, tácticas y procedimientos navales, lo que redunda en una mayor capacidad de interoperabilidad en escenarios de ayuda humanitaria, salvaguarda de la vida humana en la mar y operaciones de seguridad marítima.

La senadora Imelda Castro Castro, de Morena, precisó que esta autorización no significa que haya una intervención extranjera, sino que representa un ejercicio de cooperación estratégica, capacidad técnica y de fortalecimiento institucional, siempre bajo el mando y supervisión de las autoridades mexicanas.

cehr