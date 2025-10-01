Audomaro hijo ¿sin visa?

Entre altos mandos militares y en círculos políticos circuló la versión de que Estados Unidos le canceló su visa a Óscar Audomaro Martínez Hernández, hijo del general en retiro Audomaro Martínez, y otrora poderoso director del Centro Nacional de Inteligencia en el sexenio pasado. El motivo, las sospechas sobre presuntas operaciones irregulares relacionadas con temas de presunto huachicol fiscal, por las cuales están bajo proceso varios elementos de la Marina y otros están prófugos. Martínez Hernández es director general de la empresa Sedegral (Seguridad Privada, Defensa en General), de la cual son accionistas mayoritarios él y su madre. En días pasados, varios medios de comunicación señalaron —citando datos de la carpeta de investigación— que ésta y otras compañías están sujetas a investigación por su posible relación con la introducción ilegal de hidrocarburos al país. Al parecer, en EU tomaron nota y habrían determinado la cancelación de la visa. ¿Será?