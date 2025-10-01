Embajada de Estados Unidos en México ‘pausa’ redes sociales por falta de recursos

La Embajada de Estados Unidos en México hizo de conocimiento público este miércoles que, debido a la falta de asignación de fondos en el gobierno estadunidense, su cuenta oficial en la red social X no será actualizada de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones.

La Embajada de los Estados Unidos en México anunció que dejará de hacer actualizaciones en sus redes sociales debido a la falta de asignación de presupuesto por el cierre de gobierno que comenzó este miércoles; salvo temas de seguridad, las cuentas de la representación diplomática norteamericana se encontrarán en pausa.

“Debido a la falta de asignación de fondos, esta cuenta de X no se actualizará de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección”, publicó.

Debido a la falta de asignación de fondos, esta cuenta de X no se actualizará de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección.



Asimismo, explica la embajada que “en este momento, los servicios programados de pasaportes y visas en los Estados Unidos y en las Embajadas y Consulados de EE. UU. en el extranjero continuarán durante la falta de asignación de fondos, en la medida que la situación lo permita”.

Y agregaron: “No actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección”.

El enlace oficial para conocer el estado de los servicios consulares y operaciones disponibles es travel.state.gov, donde se actualiza el estatus de los servicios según lo permita el cierre gubernamental.

Este cierre administrativo ha generado incertidumbre entre ciudadanos mexicanos que tienen trámites de visa en curso o viajes programados a Estados Unidos, especialmente para el último trimestre del año, cuando suele incrementarse la demanda de servicios migratorios.

