Perfilan cierre del gobierno de Estados Unidos a partir de esta medianoche

En la imagen, el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington D.C.

Tras una fallida votación para aprobar la ley de financiación en el Senado, Estados Unidos se enfrenta a un inminente cierre parcial del gobierno a primera hora de este 1 de octubre.

En el Senado, los republicanos han presentado una medida temporal para financiar el gobierno hasta el 21 de noviembre, pero los demócratas insisten que ésta debe abordar sus preocupaciones sobre la atención médica.

Paralelamente, la oficina de presupuesto de la Casa Blanca confirmó el cierre del gobierno a medianoche y advirtió a las agencias federales que deberán “implementar sus planes para un cierre ordenado”.

¿Qué significa el cierre del gobierno de Estados Unidos?

Estados Unidos enfrenta su primer posible cierre del gobierno federal desde hace siete años, debido a la falta de un acuerdo presupuestario entre republicanos y demócratas en el Congreso.

Si persiste el impasse, el llamado government shutdown, o cierre parcial del gobierno, podría ocurrir a partir de las 00:01 horas del miércoles 1 de octubre, lo que dejaría sin fondos a agencias y servicios considerados no esenciales.

Durante un cierre de gobierno, empleados esenciales trabajan sin sueldo hasta que se apruebe cualquier proyecto de ley de financiación; no obstante, podría ser menos grave debido a los recortes del personal federal en lo que va de la segunda administración de Donald Trump.

Muchas operaciones gubernamentales se suspenden temporalmente, aunque servicios como defensa, seguridad nacional y atención médica pueden continuar operando con normalidad.

Con información de AP.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr