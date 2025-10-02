Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo

El cambio hecho de último momento por Morena en el Senado a la reforma a la Ley de Amparo, para que las modificaciones sean retroactivas y se apliquen a amparos en trámite, fue rechazado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además dijo desconocer.

La Cámara Alta aprobó ayer la reforma a la Ley de Amparo presentada por la mandataria; sin embargo, a punto de concluir el debate, el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara presentó una reserva que permite la aplicación retroactiva de los demás cambios hechos, lo cual fue avalado por la mayoría parlamentaria que conforman Morena, PT y PVEM.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que esto no estaba incluido en el proyecto que envió al Congreso y enfatizó que desde la Constitución se establece que no debe haber retroactividad, a menos que esto se modifique para que sea la misma Carta Magna la que lo permita.

“Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este este agregado que le hicieron en el Senado. Hay que respetar la Constitución, la Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución y, en ese cambio, en la Constitución, establezca las condiciones para contratos previos o para otras acciones. Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes no puede haber retroactividad, eso es lo primero y hay que respetar la Constitución”, enfatizó este jueves en Palacio Nacional Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que revisará el cambio avalado por los senadores de la 4T y, a reserva de conocer en qué consiste, comentó que le parece innecesaria la adición.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que los objetivos de esta reforma son reducir los tiempos en los que se aplica la justicia, al existir casos en donde las resoluciones judiciales tardan en acatarse por décadas, debido a que los involucrados interponen amparos para blindarse de su cumplimiento.

“Estos casos que hay en México en donde alguien se ampara y puede tardar 20 años en resolverse, pues no, hacen que haya una justicia expedita. Entonces, estas leyes tienen el objetivo de reducir los tiempos de los tribunales para que se puedan resolver más rápido los casos. En particular, los casos comerciales o los casos de deudas fiscales”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Otro fin es el de blindar las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que ante sus determinaciones, como el congelamiento de cuentas, no procedan las suspensiones.

“No es que ahora la autoridad va a estar congelando cuentas y se va a robar el dinero y no sé qué, como han estado diciendo, sino sencillamente, cuando hay presunción de lavado de dinero, pues entonces se congela la cuenta, pero no puede haber suspensión inmediata para que se vacíe la cuenta, sino que tiene que resolverse de fondo”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo.

