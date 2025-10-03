Sader niega incremento de casos de gusano barrenador

Acciones de contención de infecciones en ganado por Senasica, en foto de archivo.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) rechazó que los casos de gusano barrenador del ganado vayan en aumento, como lo refleja un informe mensual en el que se refiere un incremento del 32 por ciento en las infecciones.

El último informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) —disponible desde su página oficial al enlace https://issuu.com/serviciodesanidad/docs/avance_08_2025— reporta seis mil 703 casos de animales infestados hasta el 13 de septiembre, desde el inicio del brote en noviembre del 2024.

La cifra contrasta con los cinco mil 086 casos confirmados durante el periodo anterior, entre noviembre de 2024 y el 17 de agosto pasado.

Según el reporte, cinco mil 258 casos fueron en ganado vacuno; cánidos, 636, equinos, 328; porcinos, 303, y bovinos, 146. Entre otras especies que destacan por la infección que también les ha afectado, están los gatos, donde, hasta la fecha mencionada, se han localizado 13 infestados. Asimismo, Senasica resaltó que hay dos animales en cautiverio y dos más en aves silvestres afectadas.

También señala que hubo cinco casos en Puebla, 744 en Oaxaca (frente a los 453 del informe de agosto), 476 en Veracruz, contra 252 del reporte anterior, y Chiapas, tres mil 474 frente a dos mil 875 de agosto. También refiere 544 en Yucatán, 135 en Quintana Roo, 480 en Campeche, y 845 en Tabasco. Sin embargo, no hace referencia al registrado en Nuevo León en septiembre pasado.

Contrario a lo anterior, Agricultura explicó que el indicador que permite seguir la tendencia de la plaga es el número de casos activos en el país. Esto se refiere a un nuevo caso que se presenta en algún lugar y que se contabiliza como activo hasta en tanto no haya sido totalmente curado el animal infectado.

Especificó que el periodo acordado entre autoridades mexicanas y estadounidenses para dar seguimiento a los resultados del plan de acción conjunto es de 15 días.

Con base en lo anterior, aseguró que el número de casos activos a nivel nacional y con corte al 1 de octubre fue de 727, cifra que, en comparación con el 1 de septiembre, representó una disminución del 17.8 por ciento. Además destacó que dicho número de casos activos es 24 por ciento inferior al número más elevado que se registró desde noviembre de 2024, mes en el cual llegó la plaga al país.

En una tarjeta informativa, la Secretaría aseguró que el número total de animales infectados en México, desde dicho periodo, representa apenas el 0.022 por ciento del ato ganadero en todo el país, y que 99.97 por ciento del total de casos registrados en estos 11 meses se ha mantenido en el sur y sureste.

Detalló que en estos meses un millón 772 mil 441 cabezas de ganado se han movilizado desde la zona afectada hacia la región de engorda ubicada al norte del Istmo de Tehuantepec, el cual abastece el mercado de carne para consumo nacional.

No obstante, la Sader mencionó que los meses de junio a septiembre son los más favorables para la reproducción natural de la mosca del gusano barrenador del ganado, a causa de las temperaturas y los niveles de humedad que se registran.