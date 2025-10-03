Vuelve violencia extrema a marcha del 2 de Octubre; GCDMX acusa “gran provocación”

Como cada año en la Ciudad de México, estudiantes, colectivos y organizaciones civiles salieron a las calles para conmemorar la masacre estudiantil del 2 de Octubre de 1968; sin embargo, también, como cada año, la marcha derivó en violencia extrema, que dejó varios lesionados —entre manifestantes, policías y reporteros—, además de saqueos y al menos una persona detenida por rapiña.

Parte de la protesta comenzó antes de las 16:00 horas, la hora pactada para salir de la Plaza de las Tres Culturas, en el corazón de Tlatelolco. En la explanada del Metro del mismo nombre, se concentraron los contingentes estudiantiles provenientes de Ciudad Universitaria, la FES Zaragoza y otras escuelas. Según el reporte oficial del Gobierno capitalino, alrededor de 10 mil personas participaron en la marcha, dos mil más que en 2024.

Un grupo de encapuchados enfrenta a policías frente a Catedral. ı Foto: David Patricio›La Razón

El Dato: Este jueves se registraron marchas por el 2 de Octubre en ciudades como Toluca, Cuernavaca, Oaxaca, Xalapa, Zacatecas, Monterrey y Guadalajara, entre otras.

En esta ocasión se añadieron causas más recientes: la seguridad en la UNAM tras el asesinato de un estudiante en el CCH Sur, el fin al genocidio en Gaza y el clamor de justicia por los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Desde temprano, la CDMX comenzó a tomar precauciones. Personal de obras retiró macetas, bancas y mesas de casi tres toneladas del Zócalo para evitar que fueran usados como proyectiles.

Poco después de las 16:00 horas integrantes del llamado Bloque Negro vandalizaron el Metro Tlatelolco, lo que obligó a cerrar el acceso. Una tienda de conveniencia fue saqueada tras doblar la cortina metálica y en los alrededores comenzaron a registrarse los primeros daños materiales.

Junto a los Arcos, atacaron a uniformados con bombas molotov. ı Foto: David Patricio›La Razón

Vidrios rotos de una plaza cercana, pintas y saqueos de tiendas como Comex, 3B y Bodega Aurrerá se sumaron al saldo de la movilización. A las 16:28 horas, ya se contaban tres saqueos confirmados.

El recorrido hacia el Centro Histórico transcurría entre el grito de consignas como: “¡2 de Octubre no se olvida!”, la irrupción de encapuchados que arrojaban piedras, tubos y pintura sustraída de comercios, y entre el sonido de los martillos chocando con las barricadas de metal, estallidos de petardos y cristales rotos.

La tensión alcanzó un punto crítico a las 17:05 horas, cuando, en las inmediaciones de Bellas Artes, un grupo de encapuchados, integrantes del Bloque Negro, comenzó a lanzar petardos y piedras contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Los uniformados, apostados en puntos estratégicos, respondieron con escudos y extintores.

Conforme los contingentes alcanzaron la Plaza de la Constitución, la violencia se concentró en la zona de los Arcos, donde se ubican joyerías a unos metros de la calle Madero, la cual permaneció cerrada. Allí, encapuchados lanzaron bombas molotov, provocando que al menos un grupo de policías resultara con quemaduras.

Un embozado recoge una piedra para arrojarla a los agentes. ı Foto: David Patricio›La Razón

Una valla del cuerpo antimotines recibió las piedras, petardos y cohetones lanzados por los manifestantes. Minutos después, los uniformados respondieron con polvo de extintor y proyectiles que recogieron del mismo lugar.

Posteriormente, en la zona oeste de la Plaza de la Constitución otro enfrentamiento derivó en el repliegue momentáneo de la policía, lo que permitió que los encapuchados prendieran fuego a las puertas de un centro joyero.

Al Bloque Negro le tomó 10 minutos derribar la cortina metálica de una tienda de conveniencia, y apenas segundos, para que frituras, refrescos y dulces fueran lanzados a la calle y recogidos por quienes se encontraban en la zona.

Las agresiones también alcanzaron a representantes de los medios de comunicación que cubrían la movilización. Algunos recibieron golpes de los encapuchados y otros fueron víctimas del golpeteo cruzado entre atacantes y policías, como el caso de David Patricio, fotógrafo de La Razón, quien resultó con una lesión en la mejilla izquierda por un uniformado.

Jóvenes lanzan una bomba incendiaria hacia los edificios públicos. ı Foto: David Patricio›La Razón

Los policías tampoco se libraron. Al cierre de esta edición, la SSC informó que 94 uniformados fueron trasladados a distintos hospitales, tres de ellos requirieron cuidados mayores. La autoridad también reportó que los servicios de atención prehospitalaria atendieron a 29 civiles.

Tras la manifestación, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, indicó que hay una persona detenida por su presunta participación en el robo de una joyería en el Zócalo.

“Al momento se logró la detención de una persona por el delito de robo a una joyería, así como la recuperación de objetos de joyería y mercancía diversa, que había sido sustraída de los comercios que fueron saqueados”, dijo en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado del titular de la Secretaría de Gobierno local, César Cravioto.

Añadió que se trabaja en la identificación de todas las personas “que cometieron actos constitutivos de delito en la manifestación (...) e iniciado las carpetas de investigación correspondientes”.

El jefe de la Policía dijo que 500 elementos fueron desplegados en la marcha; no obstante, tras la agresión de 350 encapuchados —150 más que en 2024—, arribó una fuerza de más de mil elementos para apoyar a los efectivos ya en terreno.

Para el secretario Cravioto, estos hechos fueron “una gran provocación, porque lo que se quería era que la Policía de la Ciudad de México, cayera (en el juego de la violencia) porque hay a quien no le gusta este proyecto que está transformando el país y la ciudad”.

Dijo que las características de esta manifestación fueron distintas a las anteriores, por el número de asistentes embozados y que participaron en actos violentos.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconocieron, a través de redes sociales, la labor de los uniformados.

“Reconozco la labor realizada por la Policía capitalina @SSC_CDMX durante la marcha, actuando en todo momento conforme a los protocolos establecidos y con el objetivo de salvaguardar a las y los manifestantes, exponiendo incluso su integridad. Permanecemos atentos a la evolución médica de los elementos que resultaron lesionados”, dijo Brugada en X.

“Nuestro reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México @SSC_CDMX, mujeres y hombres siempre valientes!”, añadió el encargado de la seguridad nacional.

En tanto, la UNAM anunció que presentará una denuncia penal por los daños ocasionados a las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, tras la detonación de explosivos.

“El 2 de octubre no fue una matanza, fue un genocidio”

Por Tania Gómez

Al emitir el discurso central de la movilización conmemorativa del 2 de Octubre de 1968, Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68, pidió llamar a los hechos ocurridos hace 57 años en Tlatelolco como genocidio, no como matanza, al igual que lo que ocurre en Gaza.

“A las cosas hay que llamarlas por su nombre. El 2 de Octubre en Tlatelolco no fue una matanza, fue un genocidio, igual que en Gaza, donde no hay una guerra, hay una práctica de exterminio seguida paso a paso de la manera más cínica por un gobernante enloquecido”, externó, acompañado por otros de los sobrevivientes de los hechos, desde un templete instalado en la plancha del Zócalo y ante la bandera ondeando a media asta.

Tras una movilización de poco más de una hora, desde inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, hasta el Zócalo capitalino, donde llegó el Comité 68 con los puños en alto y la “V” de la victoria, y luego de haber ingresado a la plancha coreando “goyas” y “huelums”, Hernández Gamundi tomó el micrófono en medio de consignas como: “Palestina vencerá desde el río hasta el mar” y “No es una guerra, es un genocidio”.

El Dato: Mientras se desarrollaba el mitin, un grupo del bloque negro irrumpió y atacó a elementos del extinto cuerpo de granaderos, que se apostaron en el ala poniente del Zócalo.

Ante un Zócalo semivacío, dado que la mayoría de colectivos que marcharon detrás del Comité 68 —entre ellos diversos grupos de la UNAM, IPN, UAM, ENAH y UACM, así como colectivos de madres buscadoras e integrantes de sindicatos, entre otros que año con año tienen presencia en la manifestación— no ingresaron, y los pocos que lo hicieron no se extendieron al llegar a la plaza, el integrante del Comité 68 anunció un nuevo plan de reparación integral de los daños provocados por el Estado en 1968.

Explicó que, de acuerdo con el mandato de las leyes mexicanas y del derecho internacional, se basa en cinco puntos: Verdad y justicia, castigo a los culpables, reparación del daño, memoria y garantía de no repetición.

“Si eso finalmente lo logramos, estaremos vacunando a la vida política mexicana para evitar que sigan ocurriendo las agresiones que no han parado a lo largo de ya casi seis décadas”, dijo.

Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68, ayer, en la plancha del Zócalo. ı Foto: Cuartoscuro

Consideró que actualmente es indispensable el plan de acción y su cumplimiento, la reparación del daño, memoria y castigo a los culpables.

“Si el caso del 68 se hubiera atendido oportunamente en el 68 o 69, o los primeros años del 70 o 71, por ejemplo, muchas desgracias, muchas masacres, no habrían ocurrido. No se habría dado el levantamiento zapatista. No tendríamos que haber lamentado los ataques de Acteal, de Aguas Blancas, del Charco, de Tanguato, de una lista interminable de agresiones en contra del pueblo. No habría ocurrido el fraude de 88 y muchas otras acciones que han violentado la voluntad del pueblo”, consideró.

En medio del sonido constante de detonaciones de explosivos en inmediaciones del Zócalo, e incluso en la parte de atrás, en la zona de los arcos en las esquinas de las calles Francisco I. Madero, así como 16 de Septiembre, Hernández Gamundi pidió no caer en provocaciones.

“No hay que movernos de aquí. Es caer en la provocación y es lo que buscan, que nos movamos apanicados. Aquí no hay pánico. Aquí hay voluntad de lucha”, dijo.

Mientras los integrantes del Comité 68 portaban banderas de Palestina y de Cuba, así como una manta en la que se leía: “El silencio ante los genocidios son complicidad”, Félix Hernández se refirió a la situación en la franja de Gaza y consideró que corresponde a los pueblos del mundo parar las agresiones israelitas a través de un gran movimiento popular.

“El pleno (de la ONU) aprueba acuerdos que no significan nada y, mientras tanto, los gobiernos del mundo nadan de a muertito; los gobiernos del mundo tendrían que estar poniéndole un freno al sionismo del gobierno israelita genocida. La tarea la tenemos nosotros”, enfatizó.

Agregó que debe salir de los ciudadanos la lucha para detener los ataques a Palestina. “La tarea la tienen los pueblos todos del mundo, porque con un gran movimiento popular tenemos que ser capaces de parar esas agresiones y hacer que el territorio, la vida y la libertad del pueblo palestino sean respetados sin cortapisas, que sean reconocidos por los gobiernos”, abundó Félix Hernández Gamundi.

Más tarde volvió a referirse a la situación en México y llamó a que se termine con la impunidad que protege a los poderosos. Antes, desde el templete en el Zócalo, una joven integrante de las organizaciones que se sumaron al Comité 68 se refirió a la situación crítica de los mexicanos que viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, que fue detenida el miércoles por Israel cuando viajaba a Gaza.

“Es crítica la situación que atraviesan los integrantes mexicanos de la Flotilla Sumud en aguas internacionales. La vida de Arlín, Carlos, Diego, Ernesto, Laura, Miriam y Sol está en riesgo. Su retorno está comprometido, pues el ente sionista los ha calificado como terroristas”, dijo.

Posteriormente, se guardó un minuto de silencio, así como un pase de lista a los caídos el 2 de Octubre de 1968, además de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

CSP reitera disculpas y la no repetición de crímenes

Por Yulia Bonilla

Al conmemorarse 57 años de la matanza de Tlatelolco, la Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el primer acto realizado en su gobierno fue emitir un acuerdo para reconocer la violencia cometida por el Estado aquel 2 de octubre de 1968, y también para que se ofreciera una disculpa pública.

El acuerdo publicado hace un año describe lo ocurrido como un crimen de lesa humanidad y que fue admitido por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien, en uno de sus informes, asumió la “responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política histórica por las decisiones del gobierno en relación a los sucesos del año pasado”.

También recordó que, en dicho documento de 2024, se comprometió a garantizar la no repetición de atrocidades como “a las que se refiere el presente acuerdo, actos de represión, actos de privación ilegal de la libertad, uso de las fuerzas armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, desapariciones forzadas, torturas u otros tratos crueles inhumanos o degradantes con la anuencia del Estado para destruir o exterminar un grupo de la población mexicana”.

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum inició recordando que el Estado reconoció los crímenes del 2 de octubre de 1968 y ofreció disculpas públicas.



Ratifica el compromiso del Ejecutivo: nunca más represión, tortura, desapariciones ni cárceles clandestinas. ✊📖 pic.twitter.com/NBgWizpz4w — Juncal Solano (@juncalssolano) October 2, 2025

La mandataria externó un mensaje de solidaridad con las familias de las víctimas y los presos políticos de entonces. “Nuestra solidaridad, obviamente, a quienes fallecieron aquel 2 de octubre, y a todos los presos políticos de entonces, nuestra solidaridad. Y siempre el acercamiento con la Secretaría de Gobernación, para todo lo que tiene que ver con el decreto que publicamos hace un año”, dijo.

Palacio Nacional amaneció ayer blindado con vallas metálicas de más de dos metros y medio, así como con un amplio despliegue policial, medidas que se tomaron ante la manifestación de este jueves con motivo de los 57 años que se cumplieron del movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde la mañana, el acceso al Zócalo de la Ciudad de México se vio reducido por el cierre de la estación del Metro, así como el cierre total en calles aledañas a Palacio por las que hasta este miércoles se permitía el paso a peatones, bajo supervisión policial. En las calles aledañas se observaron contingentes de elementos de seguridad capitalinos que avanzaban con cascos y escudos.

Sheinbaum Pardo explicó que este operativo no es nuevo y se ha tomado en años anteriores como previsión ante el uso de artefactos “peligrosos” que algunos manifestantes lanzan contra la sede del Poder Ejecutivo.

Señaló que se ha decidido no poner a policías al frente por protección de los mismos, ya que pudiera haber agresiones.

“Desde que fui jefa de Gobierno… Antes se daba, pero particularmente hace algunos años: hay estos grupos que se cubren la cara y que hacen acciones con artefactos peligrosos, y que muchas veces han pretendido quemar la puerta de Palacio, en fin. Entonces, si uno pone Policía frente a una situación de este tipo en donde hay agresión, va a haber confrontación. Y, además, pones en riesgo a la propia Policía, porque por lo menos la Policía de la Ciudad de México está entrenada para no reprimir, sino sencillamente para contener”, dijo la mandataria.

Remarcó que no hay división con los que conforman al Comité del 68 ni tampoco con quienes realizan manifestaciones pacíficas, sino con los grupos “que hacen acciones violentas”.

Con información de Yosselin Pérez

LMCT