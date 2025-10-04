Defender lo indefendible

Así que el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara salió en defensa de la reserva que coló de última hora a la reforma en materia de amparo y que incorporó la retroactividad en los juicios. Ello a pesar de que su acción no sólo no agradó al Poder Ejecutivo ni a legisladores o expertos en Derecho, sino que ha venido a obstaculizar el proceso natural de aprobación. “El espíritu del legislador, en la reserva, es dar mayor certeza y seguridad jurídica a los juicios en trámite y fortalecer la aplicación efectiva de la justicia en México”, publicó en redes. Y agregó: “Mi postura fue y es que ningún ciudadano pierda derechos adquiridos, pero lo que se logra es impedir que se abuse del amparo para retrasar sentencias firmes y evadir el cumplimiento de la justicia”. Ahí su dicho. Y eso que ayer, la mañanera en Palacio se ocupó para exponer por qué la redacción del senador no fue la mejor y para pedir que se corrija. Y todo con tal de no aceptar que la regó, nos comentan.

