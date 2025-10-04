Detienen a manifestantes afuera de ICE en Chicago

Un manifestante fue detenido ayer afuera de la sede de ICE en Broadview.





Agentes federales detuvieron a varias personas ayer, cerca de una instalación de inmigración en las afueras de Chicago, que ha sido objetivo frecuente de manifestantes durante la intensificación de la aplicación de las leyes migratorias por parte del gobierno de Donald Trump.

Mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se reunía con empleados en la instalación de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview, una multitud se congregó durante varias horas, y algunos de sus integrantes se mostraron furiosos por las barricadas recién instaladas para separarlos de los agentes apostados afuera. Noem también acompañó a los agentes el viernes en una redada cerca de una tienda local de Walmart.

En las últimas semanas, algunos manifestantes han intentado bloquear el paso de vehículos para evitar que entren o salgan del área, como parte de una creciente resistencia a la intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración que comenzó a principios de septiembre. En respuesta, los agentes federales han disparado repetidamente gases lacrimógenos, bolas de pimienta y otros proyectiles hacia las multitudes, y al menos cinco personas han enfrentado cargos federales tras ser arrestadas en esos enfrentamientos.

No se sabe cuántas personas fueron detenidas el viernes. Se vio a un hombre luchando en el suelo con agentes después de que, aparentemente, rompió una línea hacia la carretera y se paró frente a un vehículo.

DESCARTAN REDADAS. Por separado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que por ahora, el Gobierno federal no tiene planes de organizar redadas migratorias aprovechando el Super Bowl del próximo 8 de febrero, donde Bad Bunny protagonizará el espectáculo de medio tiempo.

“Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento”, dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa, donde agregó que, no obstante, la administración Trump “siempre va a arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales cuando los encontremos”.

El pasado miércoles, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, sugirió que el ICE desplegará a sus agentes en los alrededores del estadio del Super Bowl porque “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente”.