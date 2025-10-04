SCJN rechaza cláusula sobre la retroactividad





El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, se sumó a las posturas en contra de la cláusula de retroactividad aprobada esta semana por el pleno del Senado, como parte de la reforma en materia de amparo, al considerar que, si bien es necesaria la enmienda, no así dicha disposición.

Al ser cuestionado por periodistas en torno a su postura respecto a la reforma a la ley, Aguilar Ortiz se expresó a favor, al considerar que el procedimiento tiene vicios que implican juicios muy largos.

“(Es) necesaria la reforma. El procedimiento está muy burocratizado o hay muchísimos medios de impugnación que hacen de pronto que los juicios se hagan interminables. Entonces, sí”, dijo.

El Dato: La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo que hasta las 19:30 horas de ayer no habían recibido la minuta de la Ley de Amparo.

Al encabezar un encuentro con los representantes de los medios de comunicación que siguen las actividades de la SCJN, el ministro consideró que se debe de ajustar la cláusula que agregaron los senadores de Morena, al aprobar la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. “No, eso sí no. Se tiene que ajustar eso”.

Al plantearle en torno a si la ajustaría el máximo tribunal, en caso de que el tema llegue al pleno del mismo, el ministro presidente respondió de manera afirmativa.

En la misma postura se manifestó la ministra Lenia Batres, quien, desde Hermosillo, Sonora, en conferencia de prensa, señaló que cualquier reforma legal tiene que responder a lo que establece la Constitución.

“En este caso del juicio de amparo, se trata de una reforma que no toca la Constitución, entonces, tiene que responder al artículo 14, conforme al efecto que debe tenerse en las leyes sobre el principio de no retroactividad”, comentó.

El ministro presidente, Hugo Aguilar, ayer con periodistas. ı Foto: Especial

Legisladores de distintas filiaciones políticas también se han expresado en el mismo sentido.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, advirtió que con la redacción que aprobó el Senado, “se lastima a una institución tan grande como es el amparo”.

“Hoy, como está el documento enviado por el Senado, desde mi perspectiva, evidentemente lastima a las y los mexicanos, lastima la posibilidad de los mexicanos de defenderse ante el gobierno”, por lo que confió en que la Cámara de Diputados actuará en ese caso con altura de miras.

En el mismo sentido, el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, señaló que, si bien la reforma al amparo es sumamente positiva en general, el transitorio es inconstitucional, por lo que adelantó que, en el debate que se llevará a cabo en San Lázaro, se tendrá la oportunidad de discutirlo y corregirlo.

Por separado, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el morenista Javier Corral, confió en que la Cámara de Diputados elimine el transitorio que otorga efectos retroactivos, al considerarlo “claramente inconstitucional”.

“Varias veces advertí el carácter anticonstitucional de la redacción en el transitorio. Coincido con la Presidenta Claudia Sheinbaum: la Constitución es clara, no hay retroactividad en las leyes, por lo tanto, no era necesaria la modificación”, afirmó.



