San Judas Tadeo: ¿Qué día se celebra y qué milagros hace este santo?

San Judas Tadeo es venerado como el patrón de las causas perdidas y las situaciones desesperadas, y es símbolo de esperanza y fidelidad, por lo que cuenta con creyentes alrededor del mundo.

Existen numerosos relatos sobre milagros concedidos por este santo, por lo que la reputación de este es reconocida por los miles de creyentes que lo celebran el día 28 de cada mes.

En México, el templo de San Judas Tadeo, que se ubica en la colonia Capultitlán de la Alcaldía Gustavo A. Madero, es un santuario que cuenta con una reliquia certificada por el Vaticano, pues en este se conserva la única reliquia que existe del santo, que es una pequeña parte de uno de sus huesos.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados Sorteo Zodiaco 1721 del 5 de octubre del 2025 de Lotería Nacional

Asimismo, miles de fieles de la capital acuden a la iglesia de San Hipólito, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, acuden el 28 de octubre que es el día de la fiesta de San Judas Tadeo, pues es conocido como el sitio principal para que los creyentes le rindan culto y agradezcan los milagros que fueron concedidos por el santo.

Durante el 28 de octubre se realizan misas especiales, en las que los feligreses acuden con estatuas de este santo, pinturas, llevan velas, música en vivo e incluso juegos pirotécnicos.

¿Cuál es la historia verdadera de San Judas Tadeo? ı Foto: Especial

¿Cuál es la historia verdadera de San Judas Tadeo?

San Judas Tadeo es el último en la lista de los doce Apóstoles de Jesucristo, de acuerdo con la religión católica.

Este apóstol es conocido como el hermano del señor, ya que es hijo de María de Celofás, quien era pariente de la Virgen María, de acuerdo con el editorial de la Iglesia Católica Desde la Fe.

Después de la última cena el apóstol Judas le preguntaría a Cristo por qué no se manifestaba a todos y no sólo a quienes escuchasen, a lo que este contestó que tanto él como su padre visitarían a todos aquellos que los amaran.

De acuerdo con los documentos religiosos, el apóstol Tadeo y el apóstol Simón escribieron una carta para prevenir a los judeocristianos del libertinaje, y en Persia ambos predicaron el evangelio y fundaron la comunidad cristiana de Babilonia. Ambos murieron como mártires en la ciudad de Sunair, luego de que fueran linchados por la multitud pagana el 28 de octubre.

Luego de la depresión de 1929 en Estados Unidos, los migrantes europeos ofrecían oraciones a este santo mientras le pedían favores, por lo que comenzó a ser conocido como el santo de las causas difíciles.

En las oraciones, los feligreses piden que el santo los socorra cuando casi han perdido toda esperanza, por lo que le piden que les brinde consuelo.