Iglesia Católica urge reinserción social de presos en México; propone medidas para reducir la reincidencia

La Iglesia enfatiza la importancia de una "segunda oportunidad" para los presos, señalando que la cárcel debe ser un puente hacia la reintegración social.

Ante los más de 230 mil presos en las cárceles de México, la Iglesia advirtió que se enfrenta una “urgencia moral y pública”, sobre todo en cuanto a quienes permanecen privados de la libertad en espera de que se determine si son o no culpables de los delitos que se les adjudican; en medio de esto, llamó a dar una segunda oportunidad a los reos.

En su editorial dominical apuntó que “la cárcel no puede ser un depósito de descartados, debe de ser un puente de regreso a la comunidad” y por ello fue que este año el Papa abrió una Puerta Santa en la Cárcel de Roma, lo cual nunca se había dado, y eso habla de que “la misericordia también pasa por los barrotes”.

La Iglesia advierte sobre la "urgencia moral y pública" del sistema penitenciario mexicano y propone políticas de reinserción para reducir la reincidencia. ı Foto: Imagen: La Razón de México

Bajo este contexto, señaló: “Ese signo interpela a México. Los datos hablan de una urgencia moral y pública. Al cierre de 2024 había 236,773 personas privadas de la libertad en el país, de las cuales, el 35.7% de hombres presos y el 46.3% de las mujeres no tienen sentencia”.

Subrayó que además de esto, las prisiones en México enfrentan condiciones de sobrepoblación y con ello, la situación no mejora la seguridad, al no acompañar el proceso de reclusión con procesos ágiles, medidas alternativas bien usadas y programas de reinserción verificables.

El llamado de la Iglesia busca concientizar sobre la situación de los más de 230 mil presos en México y la falta de procesos ágiles en el sistema legal. ı Foto: Pixabay.

La Doctrina Social de la Iglesia nos señala que la pena no se reduce a castigo; debe abrir camino a la responsabilidad, rehabilitación y restauración. Y la comunidad tiene la responsabilidad insustituible de acompañar. La visita, la escucha, el estudio, el trabajo dentro y fuera del penal, la atención a la salud mental y las redes de apoyo postpenal son también política de paz Iglesia Católica en México, a través de Desde la Fe



Por ello, señaló que en México habría que garantizar una defensoría y debido proceso desde el primer día de prisión, para reducir el “embudo de personas sin sentencia”.

Además, sugirió implementar programas de educación y certificación laboral intramuros que puedan ser válidos al salir para que los reclusos se empleen en el mercado real; asimismo, encomendó trabajar en su salud mental y las adicciones con continuidad al recuperar la libertad.

Como parte de las recomendaciones en lo laboral, propuso dar incentivos a empresas que contraten a quienes salgan de prisión por medio de programas de “segunda oportunidad” con mentoría, con lo cual estima que se podría reducir la reincidencia.

