Tormenta tropical Priscilla provocará lluvias torrenciales en Michoacán e intensas en el occidente de México

La tormenta tropical Priscilla continúa desplazándose de forma paralela a las costas del Pacífico mexicano, por lo que generará lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en entidades del occidente del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno mantendrá condiciones de inestabilidad durante los próximos días, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones y atender las recomendaciones de Protección Civil.

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Priscilla se ubicaba aproximadamente a 475 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 800 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de hasta 120, según informó la Conagua.

Horas más tarde, una tarjeta informativa actualizada situó al sistema a 470 kilómetros de Cabo Corrientes y a 780 kilómetros de Cabo San Lucas, desplazándose hacia el nor-noroeste a una velocidad aproximada de 6 kilómetros por hora.

El organismo precisó que se mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, en Michoacán, hasta Punta Mita, en Nayarit. En esta franja se esperan rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como de 40 a 50 kilómetros por hora en el occidente de Guerrero.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN pronosticó lluvias torrenciales —de entre 150 y 250 milímetros— en la costa y el occidente de Michoacán; intensas —de 75 a 150 milímetros— en Jalisco, Colima y el oeste de Guerrero, además de precipitaciones fuertes en Nayarit. Estas condiciones podrían ocasionar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como afectaciones a la infraestructura local.

Por otro lado, el oleaje se prevé elevado, con alturas de entre 4 y 5 metros en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 metros en el litoral de Guerrero. Las autoridades advirtieron que los vientos y el oleaje podrían derribar árboles, postes o anuncios publicitarios.

De esta forma, la Conagua reiteró el llamado a mantenerse informados a través de sus canales oficiales, como las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima, así como la aplicación móvil ConaguaClima, donde se pueden consultar los pronósticos actualizados por municipio.

