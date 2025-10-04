Se forma la tormenta tropical ‘Priscilla’ en el Pacífico: así avanza EN VIVO este 4 de octubre

"Priscilla" es la octava tormenta tropical de la temporada en el océano Pacífico.

“Priscila”, la octava tormenta tropical de la temporada en el océano Pacífico, se formó este domingo al suroeste de las costas de Jalisco y Colima.

A las 15:00 horas, el ciclón mantenía un lento avance hacia el noroeste, a 11 kilómetros por hora, en paralelo al territorio nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Priscilla” se ubicó a 460 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, donde se esperan lluvias intensas; además, persistirán las precipitaciones, el oleaje elevado y los vientos fuertes en los estados de Michoacán, Guerrero y Jalisco.

¿Cuándo será “Priscilla” huracán categoría 2?

Mientras la tormenta tropical “Priscilla” se desplaza en aguas del océano Pacífico, se espera que el 7 de octubre se intensifique a huracán categoría 2, antes de perder fuerza frente a las costas de Baja California Sur, donde se degradaría a tormenta tropical alrededor del 10 de octubre.

⚠️ Esta tarde, se formó la #TormentaTropical #Priscilla en el occidente del territorio nacional.



“Priscilla” es el decimosexto fenómeno hidrometeorológico de la temporada en el océano Pacífico, que termina el 30 noviembre, en la recta final del otoño.

Hasta este 4 de octubre se han registrado ocho tormentas tropicales y ocho huracanes: cuatro de categoría 1, uno de categoría 2, uno de categoría 3 y dos de categoría 4.

Alvin , tormenta tropical

Barbara , huracán categoría 1

Cosme , tormenta tropical

Dalila , tormenta tropical

Erick , huracán categoría 4

Flossie , huracán categoría 3

Gil , huracán categoría 1

Henriette , huracán categoría 1

Ivo, tormenta tropical

Juliette , tormenta tropical

Kiko , huracán categoría 4

Lorena , huracán categoría 1

Mario , tormenta tropical

Narda , huracán categoría 2

Octave , tormenta tropical

Priscilla, tormenta tropical

