Consumo de cigarros ilícitos en México ha crecido 240% entre 2017 y 2023: CONAINTA

Gastón Zambrano Margáin, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA), mencionó que de acuerdo con el estudio “El consumo de cigarros ilícitos en México” del Instituto Nacional de Salud Pública, el comercio ilícito de cigarros en México ha crecido 240% entre 2017 y 2023, pasando del 8.5% al 20.4% del consumo nacional.

Esto quiere decir -agregó el presidente, que “una de cada cinco cajetillas vendidas en nuestro país es de procedencia ilegal, generando una pérdida en la recaudación fiscal de entre $13,000 y $15,000 millones de pesos anuales”.

Otro estudio al que se refirió fue el de “Cigarros Ilegales y Crimen Organizado”, realizado este año por el Colegio Mexicano (COLMEX), donde se confirma la existencia de vínculos de distribución de cigarros ilegales con organizaciones del crimen organizado y que también incurren en otras actividades criminales como la extorsión, intimidación, amenazas y otras.

El presidente del CONAINTA advirtió sobre el continuo crecimiento del contrabando de cigarros que provocará el incluir una alta carga impositiva. “Suena como una medida estratégica, sin embargo, este movimiento ha demostrado resultados contraproducentes”, comentó Zambrano Margain.

Y alertó que de prosperar la iniciativa de aumentar la carga fiscal a los cigarros para 2026, se estima que el mercado ilícito escale de 20 a 50 por ciento de la oferta total.

Zambrano Margáin, dijo que, en México, sólo el 34.6 por ciento de la población ha escuchado del término de propiedad industrial, “lo que evidencia el gran reto que registra el país en materia de derechos de autor, factor clave para combatir fenómenos como la “piratería” y el contrabando”

El director mencionó lo anterior en el marco del Foro para conmemorar el Día nacional de combate al contrabando y delitos en materia de derechos de autor, que dijo también “golpea duro a la industria y muchas veces deriva en problemas de salud pública”

