Desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM por supuesta amenaza de bomba

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron desalojados la mañana de este lunes, después de que se alertara por la supuesta presencia de un explosivo en las instalaciones.

A través de una tarjeta informativa, la FCPyS informó que se tomó conocimiento de la “amenaza de un posible artefacto explosivo en el campus”, lo que, a su vez, llevó al desalojo de las instalaciones.

La Facultad remarcó que, tras el resguardo del alumnado, “se están realizando las revisiones respectivas con personal especializado y equipo de bomberos”.

Lo anterior después de que estudiantes de la Facultad, a través del grupo de Facebook No quiero morir en Polakas, dedicado a informar sobre situaciones del plantel, publicaran una fotografía donde se mostraba la supuesta amenaza de bomba de este lunes.

En la misma, se aprecia una nota impresa con la leyenda: “Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con mamad… No intenten averiguar quiénes somos”.

La persona que publicó la fotografía pidió la intervención de las autoridades, pues aseguró que “nuestras vidas corren riesgo”.

Supuesta amenaza de bomba en la FCPyS de la UNAM, este lunes 6 de octubre. ı Foto: Redes sociales

En videos y fotografías difundidos por medios digitales, se aprecia a los estudiantes al exterior de la Facultad. Incluso, un usuario en redes sociales, presumiblemente estudiante de la misma, afirmó que “nos acaban de cancelar las clases”. No especificó si la suspensión es solo por hoy o se extenderá más días.

De acuerdo con reportes, personal de Protección Civil inspeccionó los edificios de la Facultad y no encontró ningún explosivo.

Sin embargo, la amenaza de este lunes ocurre en medio de un tenso ambiente en la UNAM, pues, en los últimos meses, estudiantes y planteles han sido desalojados debido a amenazas de seguridad similares.

Especialmente, se han registrado amenazas de bomba mediante redes sociales. Aunque la situación más crítica ocurrió el pasado 22 de septiembre, cuando un estudiante atacó a otros con arma blanca, de forma que privó a un compañero de la vida.

Desde entonces, la UNAM ha reforzado su compromiso no solo con la seguridad, sino también con la salud mental de su alumnado.

