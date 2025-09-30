UNAM procederá legal y disciplinariamente contra quienes han ‘sembrado’ amenazas en planteles

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó este martes proceder con medidas legales y disciplinarias en contra de aquellas personas que han “sembrado” las amenazas que orillaron a que se suspendieran las clases en casi la totalidad de sus planteles, tras el asesinato de uno de sus alumnos en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, el pasado 22 de septiembre.

Tras la sesión de este 30 de septiembre de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, el rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó que ya se cuenta con el apoyo de la policía cibernética y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para enfrentar las amenazas que ha recibido la comunidad universitaria y que, dijo, no son exclusivas de la UNAM.

“El rector Leonardo Lomelí enfatizó que la UNAM no es la única universidad en el mundo que ha recibido amenazas en los últimos meses. Aunque normalmente son falsas, generan zozobra, y hay que tomarlas en serio. Indicó que se han tomado medidas para reanudar las actividades presenciales a la brevedad, que ha habido personas que se retractaron de su acción realizada en redes sociales, lo que se tomará en consideración y se procederá legal y disciplinariamente contra quienes han sembrado la inquietud en planteles”, se reportó en el balance posterior a la sesión.

Implementarán controles de acceso a CCH Sur tras asesinato de alumno

Entre los acuerdos ampliados por la Comisión Especial de Seguridad se determinó que se tomará en cuenta lo planteado por las comunidades en pliegos petitorios.

Además, se implementará un cronograma y una la ruta crítica para la modificación de protocolos existentes que así lo requieran, y proponer los de nueva creación.

También se ordenará al CCH Sur, donde fue asesinado un alumnos a manos de otro estudiante, para que implemente lo antes posible las mejoras a la infraestructura de control de acceso al plantel.

Un elemento de la SSC afuera del plantel Sur del CCH. ı Foto: Cuartoscuro

Gabinete de Seguridad investiga amenazas en planteles de la UNAM

Más temprano, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gabinete de Seguridad colabora en las investigaciones sobre las amenazas, a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En su conferencia matutina, la mandataria añadió que es la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien se ha puesto en contacto con el rector Leonardo Lomelí Vanegas, y que desde el Gobierno Federal se apoya sólo en temas de criminalidad.

“Nosotros vamos a presentar ya muy pronto un programa integral de apoyo a los jóvenes en términos de salud mental; además de la parte de seguridad y las investigaciones que tiene que hacer el Gabinete de Seguridad a petición de la Fiscalía o de la propia Universidad en el caso de personas que pudieran estar provocando violencia, que no tenga que ver con asuntos de manifestaciones políticas, sino realmente con asuntos que tengan que ver con criminalidad", comentó.

El Gabinete de Seguridad está conformado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

