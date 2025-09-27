En el CCH “perdimos a dos estudiantes”, rector

Al centro Ricardo Monreal (izq.), presidente de la Jucopo y Leonardo Lometí (der.), rector de la UNAM, ayer con estudiantes en el foro del Modelo Parlamentario.

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo: “Reconozco que perdimos dos jóvenes… no sólo quien perdió la vida, sino el que lo ultimó”, en referencia al episodio de violencia registrado el pasado lunes en el CCH Sur.

En la inauguración del Modelo Parlamentario Universitario de la UNAM, realizado en la Cámara de Diputados, Lomelí Vanegas subrayó la necesidad de acercarse a los jóvenes, pues muchos, dijo “presentan una condición de soledad”.

“Estos episodios nos recuerdan que la conciencia social de las y los jóvenes es un componente vital de la vida pública. De ahí la importancia de seguir impulsando su formación integral y garantizar su seguridad y bienestar”, dijo.

El funcionario apuntó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer trimestre de este año había 30.4 millones de personas de entre 15 y 29 años en el país, lo que equivale al 23.3 por ciento de la población.

Y añadió: “En la UNAM, más de 372 mil estudiantes integran una comunidad talentosa que se forma no sólo en las aulas, sino también en las acciones cotidianas de ciudadanía y en el entramado colectivo que, día con día, contribuyen a tejer”.

El rector reiteró que esta casa de estudios “redoblará esfuerzos para garantizar la seguridad y también para reforzar la atención psicológica”, para responder a las necesidades de sus estudiantes, con lo que se quiere evitar que “la frustración o la soledad los lleve a equivocar el rumbo”.

Más tarde, en entrevista, el rector de la UNAM rechazó que las autoridades universitarias estén rebasadas, pues muestra de ello, dijo, es que se están enfrentando y atendiendo los retos que se les presentan.

Al ser cuestionado sobre si las autoridades se han visto rebasadas, respondió: “Yo creo que no, sobre todo si vemos que hay otros países del mundo con problemas similares. Aquí los estamos enfrentando, se están atendiendo y, por supuesto, siempre habrá que corregir lo que se tenga que corregir, pero en modo alguno podría decir yo que estamos rebasados, sobre todo si vemos cuántos millones de estudiantes tenemos en las aulas”.

Respecto a los hechos violentos, agregó: “Son muy lamentables estos actos, nos duelen, pero, afortunadamente, la gran mayoría de los jóvenes están estudiando y están preocupados por su futuro, como lo demuestran los que hoy están aquí”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal, comentó: “Yo creo que el rector está actuando con mucha sensibilidad. Hablamos de ello hace un rato, antes de la reunión, tuvimos una conversación privada y, obviamente, él tiene experiencia en atender este tipo de circunstancias”.

Monreal Ávila llamó a voltear a ver a este sector de la población: “Yo particularmente siempre me introduzco mucho con los jóvenes, siempre, porque es nuestra cantera, es nuestro futuro, no sólo futuro, presente. Y hay que atender sus reclamos, sus exigencias y escucharlos”.

A su vez, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, anunció que presentará, en el marco del debate del Paquete Económico 2026, una solicitud a las comisiones para que el recurso del recorte que se hará al Poder Judicial se destine a la UNAM, porque “es necesario fortalecer nuestras instituciones”. También respaldó la preocupación de la universidad sobre los lamentables hechos de violencia.