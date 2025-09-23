Rector de la UNAM pide a comunidad construir espacios seguros tras asesinato de estudiante en CCH Sur

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, envía un mensaje a la comunidad universitaria.

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió a la jóvenes construir “espacios seguros”, expresar sus problemas y buscar acompañamiento psicológico u orientación para evitar incidentes como el registrado el lunes en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, donde un estudiante asesinó a otro e hirió a un trabajador.

En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, Lomelí Vanegas suplicó a las y los estudiantes “no dejarse vencer por ningún tipo de adversidad” y acudir a docentes o tutores en caso de enfrentar ansiedad o problemas que no sepan cómo manejar.

También invitó al alumnado, personal académico y administrativo a aprovechar los programas de orientación, apoyo psicológico y acompañamiento con perspectiva de género que ofrece la máxima casa de estudios, e instó a madres y padres a motivar a sus hijas e hijos a utilizarlos, al considerarlos “un paso indispensable para contar con una comunidad empática y resiliente”.

“Estoy convencido de que estas actitudes se pueden evitar, si detectamos a tiempo los problemas y actuamos en consecuencia”, añadió.

UNAM revisará protocolos de seguridad en CCH Sur

Por otra parte, tras solidarizarse con la familia del estudiante asesinado, el rector de la UNAM señaló necesario “redoblar esfuerzos” para garantizar espacios seguros e instalaciones libres de violencia.

Por ello, convocó a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario a sesionar “de inmediato” para revisar los protocolos de seguridad del CCH Sur.

Fiscalía busca orden de aprehensión por homicidio calificado y lesiones dolosas

Este martes, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que se está integrando una carpeta de investigación para obtener una orden de aprehensión contra Lex Ashton “N”, de 19 años, por asesinar a un estudiante menor de edad y lesionar a un trabajador universitario con un arma blanca.

En conferencia de prensa, recordó que se inició una investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas, y que el probable responsable se encuentra hospitalizado bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Lo anterior, debido a que el agresor se arrojó desde un edificio al intentar huir, lo que le provocó fracturas en ambas piernas.

“La Fiscalía está integrando una investigación para, de inmediato, poder tener una orden de aprensión contra el sujeto identificado por ambos delitos. Se están realizando tanto entrevistas como periciales y distintas diligencias que nos permitan acreditar la responsabilidad por estos terribles delitos”, expuso.

