Gabinete de Seguridad indaga amenazas a planteles de la UNAM, afirma Sheinbaum

Ante las amenazas que han causado la suspensión de clases en casi todos los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ya realiza la indagatoria para dar con los responsables.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que hasta ahora no ha entablado diálogo directo con el rector de dicha institución, Leonardo Lomelí Vanegas; sin embargo, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya entabló diálogo.

Claudia Sheinbaum Pardo ´precisó que el apoyo que se brinda de parte del Gabinete de Seguridad es únicamente en indagatorias en torno a temas de criminalidad, mas no de movilizaciones políticas.

“Pero ha estado la Secretaria de Gobernación en contacto con él y el Gabinete de Seguridad apoyando en lo que requiere la UNAM, en términos de investigaciones. La UNAM es una institución autónoma… De la parte de seguridad y las investigaciones que tiene que hacer el Gabinete de Seguridad a petición de la fiscalía o de la propia universidad, en el caso de personas que pudieran estar provocando violencia, que no tengan que ver con asuntos de manifestaciones políticas, sino realmente con asuntos que tengan que ver con criminalidad”, enfatizó Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

En este contexto, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que enviará una iniciativa al Congreso para que a nivel nacional se implemente un esquema con el que las y los jóvenes cuenten con un espacio de acercamiento seguro a exponer inquietudes y otras situaciones.

Hasta este martes, al menos 28 planteles de la UNAM, entre facultades y CCH, se encuentran con clases a distancia como medida de seguridad ante las amenazas que recibieron los estudiantes sobre presuntos ataques que se realizarían esta semana.

Las amenazas vinieron luego del asesinato de un alumno del CCH Sur a manos de otro estudiante que, tras atacar a su compañero de plantel y un trabajador, se lanzó de uno de los edificios, lo cual le generó fracturas en ambas piernas, por lo cual se encuentra hospitalizado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR