Ley de Amparo se sube hoy mismo a gaceta parlamentaria y mañana se turna para revisión inmediata: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la minuta enviada por el Senado será publicada este mismo día en la Gaceta Parlamentaria y turnada mañana por la Mesa Directiva a la Comisión de Justicia para su revisión inmediata.

El legislador destacó que no existe irregularidad en el proceso legislativo, sino únicamente un ligero retraso. “Hasta este momento no ha habido un solo ápice de desaseo. Lo que yo creo que ha habido es un poco de tardanza”, precisó.

Monreal explicó que la discusión interna se centró en la posibilidad de realizar una fe de erratas, figura que ha tenido precedentes en minutas provenientes de ambas Cámaras. No obstante, señaló que lo prudente fue que el Senado enviara la minuta tal como se aprobó.

El coordinador morenista aclaró que una fe de erratas solo puede aplicarse cuando no altera el fondo de una norma, es decir, cuando se trata de correcciones menores de redacción o técnica legislativa. “Es una reserva especial de un senador que fue aprobada por mayoría. Es muy complicado que tenga una fe de erratas el cambio sustantivo de una norma”, subrayó.

Recibimos de la Cámara de Senadores la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.



En ese sentido, Monreal Ávila consideró correcta la decisión del Senado: “No se ha alterado nada el proceso, se tardaron unos días, pero nosotros hoy lo retomamos a partir de este momento que ya se ingresó a la Cámara de Diputados”.

El diputado enfatizó que la Comisión de Justicia tiene la obligación y facultad de revisar a fondo el contenido de la minuta. “Yo creo que no tiene problemas por hacerse y yo creo que tendrán suficientes días porque no vamos a precipitar. Yo creo que deben de revisarse todas”, afirmó.

Asimismo, adelantó que la Cámara de Diputados está próxima a recibir de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la iniciativa en materia de aguas, la cual incluirá dos leyes: la Ley Federal de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales.

Monreal añadió que también está por llegar la iniciativa de la Ley Orgánica de la Armada, que contempla modificaciones sustanciales, y recordó que permanecen pendientes reformas en materia de salud y arancelaria.

Sobre esta última, precisó que la reforma aduanera será discutida y votada esta semana como parte del Paquete Económico y la Miscelánea Fiscal. “Aunque no está relacionado directamente ya es parte de lo que estamos haciendo. La discusión será de aquí al 18 y tendremos esta semana; son como cuatro dictámenes los que tiene que presentar la Comisión de Hacienda y Crédito Público y van muy bien. Ellos han aprobado por unanimidad su calendario”, detalló.

Finalmente, Monreal Ávila adelantó que se reunirá con el presidente de la Comisión de Hacienda y los integrantes de la Mesa Directiva para agilizar el proceso y garantizar que los dictámenes estén listos a tiempo. El martes y miércoles discutirán “solo la aduanera, iniciativas, pero la que tenemos mañana en dos sesiones será la aduanera que se está aprobando en este momento en la Comisión de Hacienda”, concluyó.

LMCT