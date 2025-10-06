Y fue la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la que ayer, tras participar en el acto de rendición de cuentas que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo, realizó un recorrido por los hospitales donde son atendidos los policías que resultaron lesionados durante la marcha del 2 de Octubre el jueves pasado. “Tenemos ya sólo a cinco pacientes que van a continuar (hospitalizados) hasta que estén mejor”, dio cuenta la mandataria capitalina en un video que subió a las redes en el que aparece al lado del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Indicó además que de los 94 uniformados que estaban heridos, la gran mayoría de ellos han sido dados de alta. Dejó claro, nos comentan, que apoya además que se realice una investigación sobre lo ocurrido “para que haya detenciones”. Los que llegaron a la movilización a golpear, saquear o a quemar a la policía no tienen nada que ver con el 2 de Octubre o la paz en Gaza, comentó. “Y los que cometieron delitos sufrirán las consecuencias”. ¿Así o más claro?