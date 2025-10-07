Cuestionan provocación el pasado 2 de Octubre

Enfrentamiento entre el bloque negro y policías, en el Zócalo, el 2 de Octubre.

La violencia que se dio durante la movilización del 2 de octubre, donde policías, manifestantes y prensa resultaron heridos, deberá revisarse por parte de la Fiscalía capitalina, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien además acusó a los encapuchados, que incendiaron negocios y se lanzaron contra los elementos de seguridad, de buscar provocar reacciones para señalar de represión al Gobierno.

El pasado jueves se llevó a cabo la manifestación a 57 años de la movilización estudiantil de 1968, la cual transcurrió entre saqueos a negocios del Centro Histórico y un enfrentamiento entre algunos de los manifestantes y policías que fueron desplegados. El saldo fue de 94 uniformados heridos, de los que uno permanece en estado crítico, así como fotoperiodistas agredidos y civiles lesionados.

El Dato: la Canaco-Servitur calculó en más de 30 mdp las afectaciones por la marcha: 16.7 mdp por cierre anticipado, 4.3 mdp por daños materiales y 6 mdp por saqueos.

“Primero, mucha provocación. ¿De qué sirve esta violencia? Incluso había bombas molotov. ¿De qué sirve? ¿A quién le sirve? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Qué buscaba este grupo que lleva cubierta la cara? ¿Qué buscan? ¿Por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades, de plena libertad, absoluta y plena libertad?

TE RECOMENDAMOS: Detiene a seis y decomisaron armas Cae líder de una célula vinculada a Los Mayos

“¿Qué buscan? ¿Qué buscaban? Un enfrentamiento —desde mi punto de vista— con la Policía. ¿Qué buscaban con esta posible respuesta de la Policía de la ciudad? Pues que dijeran: ‘Hay un régimen represor que reprime estudiantes en un 2 de Octubre’, acusó.

Comentó que la identificación de los responsables de las agresiones contra los uniformados, pero también contra periodistas, corre a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Tras expresar reconocimiento por los policías que participaron aquel día, también comentó que debe haber mayor capacitación para los mismos.