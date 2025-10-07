Hijos de mexicanos amplían en EU redes de apoyo contra ICE

La escalada de la Administración Trump contra los inmigrantes impulsó la creación de una red de apoyo entre jóvenes estadounidenses, hijos de padres mexicanos, quienes se organizan para evadir las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Elvira Arellano, activista mexicana que trabaja en defensa de los derechos humanos de personas migrantes en EU, dijo a La Razón que los jóvenes de origen mexicano son “la mayor muestra de civilidad de ese país; la mayoría de ellos son nacidos en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses, formando la comunidad mexicana más grande fuera de México”.

El Dato: Un juez ordenó al ICE no tomar custodia de menores que ingresaron no acompañados a EU, para enviarlos a un centro de detención destinado para adultos .una vez cumplan 18.

Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, relató Elvira, son los jóvenes de origen mexicano quienes más han sufrido acoso por parte de grupos que, si bien minoritarios, conservan ideas de supremacía blanca.

Arellano mencionó que al menos cuatro de cada cinco jóvenes de origen mexicano, hayan nacido o no en Estados Unidos, han sido víctimas de discriminación. Señaló que ante esta situación se han convertido en una comunidad organizada, por ejemplo, en los colegios, donde crean grupos de WhatsApp, para alertar a otros compañeros cuando detectan operativos antinmigrantes por parte del ICE.

“Estos jóvenes enfrentan el miedo a la deportación, incluso aquellos que son americanos, pero que, por sus características físicas, para el ICE parecen mexicanos. Ellos tienen el miedo latente; por ello, ahora se organizan”, señaló.

Aunque el teléfono celular les ha ayudado a alertarse entre sí ante posibles redadas, relató la activista, estos jóvenes han limitado el uso de los dispositivos móviles porque también temen que sean espiados por parte de las agencias gubernamentales. De tal suerte que llegan a comunicarse en horarios clave, como la salida o llegada a la escuela o cuando realizan actividades deportivas en espacios públicos.

De acuerdo con la abogada migrante Janeth Vázquez Colín, al menos seis de cada 10 jóvenes de origen mexicano practican alguna actividad artística o deportiva en Estados Unidos, de ahí que esta red de apoyo sirva para que no abandonen sus rutinas recreativas, pues algunos han dejado de asistir, por miedo, a boliches, foros artísticos o torneos.

Vázquez Colín refirió que un ejemplo claro de esta situación se dejó ver el pasado jueves, cuando Corey Lewandowski, quien fuera gerente de campaña de Donald Trump en 2016 y actualmente trabaja como asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dijo en una entrevista que los agentes de ICE estarían presentes en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en 2026, donde se confirmó la participación del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien se ha sumado a las voces que condenan las políticas de línea dura del mandatario estadounidense.

“Todos supimos que el músico puertorriqueño fue escogido por la NFL para ser el artista que amenice el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero de 2026.

“Éste es el modo en que ellos amenazan; muchos latinos asisten a este evento, lo único que falta es que nos prohíban comer guacamole, que tanto les gusta a los mismos gringos, pero las organizaciones les decimos a los jóvenes que no tengan miedo, sigan yendo a sus actividades deportivas, al teatro, a conciertos; somos una comunidad organizada, preparada y unida”, dijo la litigante hija de padres mexicanos, quien es ciudadana estadounidense.

Vázquez recordó que los integrantes del DHS han estado presentes durante mucho tiempo en diferentes ediciones del Super Bowl, uno de los eventos anuales de más alto perfil del país, y recordó que el asesor de Trump aprovechó para criticar a la NFL, que organiza el evento del fútbol americano.

“Pues ya no tienen límites, Puerto Rico es Estados Unidos, parece ser que los asesores lo olvidan, dicen que ‘Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el espectáculo de medio tiempo’, pero para los jóvenes es un mensaje claro de que Estados Unidos somos todos”, dijo la abogada.

Javier Calzada, de la organización Migrant Heroes, refirió que, “para los jóvenes, la llegada de este músico al evento más importante de Estados Unidos, deportivamente hablando, es un poderoso mensaje de la comunidad latina. Ellos no verán en febrero al artista, sino al hombre que llega a decir ‘los latinos contamos, ocupamos espacios’. Es un mensaje para los jóvenes de que salgan sin miedo a sus escuelas, a sus actividades; ellos se han escondido, pero el mensaje de la NFL es claro, al tener a un artista que últimamente se ve en el activismo”, dijo.

Calzada citó estadísticas de la encuestadora Pew Research Center, que revelan que la mayoría de los estadounidenses, 79 por ciento, considera positivo que las universidades estadounidenses, y colegios en general, acepten estudiantes internacionales. “Esto incluye a la mayoría de los republicanos y demócratas”.

Según datos del propio Pew Research Center, en Estados Unidos viven alrededor de 40.6 millones de personas de origen mexicano; la cifra incluye a inmigrantes nacidos en México (primera generación) y a sus descendientes (segunda y tercera generación o más), el mismo grupo que se organiza para ir contra las detenciones del ICE “de una manera pacífica, sin violencia”, lo que los convierte en un referente de resistencia.