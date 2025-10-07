No se han identificado a víctimas en rancho Teuchitlán, afirma FGR

A siete meses de que se descubriera un centro de reclutamiento y adiestramiento al servicio del crimen organizado, así como restos humanos calcinados en Teuchitlán, Jalisco, aún no se conseguido acreditar la identidad de alguna de las víctimas a los que corresponderían las osamentas, confirmó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Fue el 5 de marzo cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco consiguió ingresar al rancho Izaguirre, tras una llamada anónima que les indicó la existencia de un supuesto crematorio en donde al explorarlo encontraron decenas de artículos personales como zapatos, ropa y cuadernos, así como tres hornos dentro de los cuales aún se encontraban algunos restos óseos y, a raíz de lo cual, fue intervenido por la FGR.

”¿Se ha identificado alguna identidad de las víctimas?”, se le preguntó.

“Hasta este momento no ha habido ninguno ni por parte de las de las de las periciales locales ni las nuestras federales, nos han dado un solo caso”, respondió.

Refirió que todos los hallazgos que se obtuvieron en la intervención al terreno fueron puestos a disposición de las familias de posibles víctimas.

Además, recordó que esto llevó a que encontrar que dentro de ese rancho se reclutaban personas.

“De ahí obtuvimos datos fundamentales que nos permitieron localizar personas que se habían incorporado a esos grupos delictivos o que habían sido víctimas de ellos. Toda esa formación fue muy útil para ir adelantando”, dijo.

En la conferencia del 24 de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el Rancho Izaguirre era utilizado como un centro de reclutamiento forzado para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde además se cometieron homicidios y torturas contra las víctimas.

