Reforma al amparo sigue dividiendo al Senado: Morena defiende ajustes; oposición insiste retrocesos

Aunque la reforma en materia de amparo está en la cancha de los Diputados, ésta continúa generando debate en la Cámara alta tras la aprobación del artículo transitorio que plantea la aplicación retroactiva de la reforma.

Los senadores morenistas insisten en la defensa de la enmienda, la oposición advirtió que la eliminación de la retroactividad no resuelve los problemas más profundos de la ley.

Enrique Inzunza, senador de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, comentó que la iniciativa de la presidenta nunca incluyó el artículo transitorio y que la circulación con él fue un error que se corrigió en las comisiones.

TE RECOMENDAMOS: Pasa al Senado Cámara de Diputados aprueba en lo general y lo particular la reforma a la Ley Aduanera

“Por eso fue que, al abrir la reunión de comisiones, decidimos que lo correcto era someter a la consideración de los integrantes de las tres comisiones plural de todos los partidos, y se determinó que, efectivamente, había habido un error, porque así asumimos que era un error”, dijo.

Sin embargo, dicho transitorio fue agregado por la madrugada por el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. En entrevista aclaró que la propuesta fue debatida internamente en la bancada y contaba con respaldo de 60 senadores.

Aseguró que la reforma no es retroactiva y se basa en jurisprudencia vigente, buscando proteger a los ciudadanos sin afectar la aplicación legal. Al cuestionársele sobre si esto era un “gol” para Presidenta aseguró que “de ninguna manera”.

Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, defendió la reforma y aseguró que con la corrección del transitorio se da certidumbre jurídica y se preserva el acceso a la justicia individual y colectiva.

“Yo creo que con eliminarle eso y mantener la redacción propuesta (por el ministro Arturo Zaldívar), zanjamos la polémica, se le da certidumbre jurídica a todos los actores, a todas las partes y se cumple el propósito de la reforma”, señaló.

En contraparte, desde la oposición, Ricardo Anaya, coordinador del PAN, afirmó que, aunque se elimine el artículo transitorio, la ley sigue limitando el interés legítimo y la suspensión de amparos, dejando a los ciudadanos “sin escudo frente a los actos de autoridad que violen sus derechos humanos”.

“El hecho de que eliminen ese artículo transitorio es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, sigue estando gravísima la reforma a la Ley de Amparo porque sigue limitando el interés legítimo y la suspensión en términos coloquiales. Dejó a los ciudadanos sin escudo, sin protección, sin defensa frente a los actos de autoridad que violen sus derechos humanos”, declaró.

Claudia Anaya, senadora del PRI, coincidió en que la eliminación de la retroactividad no es suficiente, al señalar que la reforma impone restricciones a la ampliación de demandas, limitaciones a las suspensiones y posibilidad de negar amparos por cuestiones de interés público o social, afectando inversiones y generando incertidumbre jurídica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL