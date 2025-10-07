‘Amparos no le servirán de nada’, FGR esperará a audiencia intermedia de Bermúdez Requena

El gobierno de Paraguay realizó el traslado del ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que los amparos que ha tramitado el exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder criminal de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, no le servirán para enfrentar el proceso judicial a nivel federal.

Tras señalar que hasta ahora sólo se le ha ejecutado la orden de aprehensión a por delitos del fuero común y que queda pendiente la relativa a delitos federales, aseguró que la herramienta judicial que le impediría ser aprehendido por estos segundos pueda evitarlo.

“Sí, promovió un amparo, pero no le va a servir de nada”, declaró.

Hernán Bermúdez, a su llegada al país Foto›Cuartoscuro

Durante la conferencia de prensa, se le consultó si hay oportunidad de que el tabasqueño se acoja al criterio de oportunidad, a lo cual respondió que no se ve posible.

Comentó que, una vez que Bermúdez Requena fue devuelto al país éste se negó a declarar ante las autoridades locales, pero se manifestó confiado en que, al momento de enfrentar la audiencia intermedia, las respuestas que de él o su defensa a las imputaciones permitan consolidar el proceso a nivel federal.

“Esta persona se negó a declarar ante la autoridad local. Nosotros vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia, donde va a tener que, su propia defensa, si él no habla su propia defensa va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron y eso nos va a permitir, en materia federal, fortalecer nuestro proyecto de carácter federal. Yo creo que va por muy buen camino”, declaró.

LMCT