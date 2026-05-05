Lorenzo Córdova niega responsabilidad del INE por candidatos con presuntos vínculos con el narco

El expresidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se deslindó de aquellos candidatos que consiguieron un cargo político y que actualmente son señalados por tener presuntos vínculos con el crimen organizado.

En respuesta a señalamientos en redes sociales, en los que se le adjudica la responsabilidad de no haber impedido el registro como aspirantes a un cargo de elección popular a personas con supuesta cercanía a la delincuencia, el exconsejero dijo que la postulación de candidaturas no es responsabilidad del INE, sino de los partidos.

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. ı Foto: Cuartoscuro

Al referirse a las diez personas acusadas recientemente en Estados Unidos de sostener vínculos con cárteles del narcotráfico —entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y funcionarios estatales—, explicó que el INE únicamente aprueba los registros de candidatos a cargos federales, mas no locales.

“Los hoy señalados por Estados Unidos, de ser apoyados por el narco, que se presentaron como candidatos en las elecciones de Sinaloa en 2021, eran candidatos locales ”, dijo.

Además, señaló que las candidaturas que entonces se aprobaron no fueron decisión exclusivamente suya, sino de una determinación a la que llega el Consejo General, el cual está integrado por 11 personas.

“Yo no fui responsable del registro de ningún candidato (los registros de las candidaturas las aprueba el Consejo General, no su presidente)”, escribió en la red social X.

El Consejo General del INE, en 2024. ı Foto: larazondemexico

Ante los señalamientos de ser simpatizante del PRI o el PAN, comentó que no sólo se aprobaron candidaturas de partidos de oposición, sino de otras fuerzas políticas, como de Morena e incluso la del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, Lorenzo Córdova negó tener aspiraciones para militar en algún partido.

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cehr