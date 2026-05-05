Lider de Morena acusa a gobernadora de Chihuahua de ‘mentir’ y advierte que defenderá la soberanía nacional

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de emitir información falsa respecto a investigaciones en la entidad, y señaló que el tema de fondo estaría relacionado con una presunta intención de permitir la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional.

Montiel Reyes sostuvo que la situación “busca provocar la intervención de agentes extranjeros”, lo que —dijo— representaría una violación a la Constitución y a la soberanía nacional. En ese sentido, calificó dicha posibilidad como un acto de “traición a la patria”.

Ariadna Montiel Reyes ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, la líder partidista aseguró que la mandataria estatal “debe ser juzgada”, al tiempo que reiteró consignas en favor de la “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.

Hasta el momento, la gobernadora de Chihuahua no ha emitido una respuesta pública a estas declaraciones.

El señalamiento ocurre en un contexto de tensiones políticas entre actores de distintos niveles de gobierno en materia de seguridad, particularmente en torno a la cooperación internacional y las estrategias para el combate al crimen organizado.

la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos ı Foto: @MaruCampos_G

En México, la participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad está sujeta a regulación específica. Tras las reformas a la Ley de Seguridad Nacional en 2020, se establecieron mecanismos para supervisar y limitar la actuación de dichas agencias en el país, obligándolas a compartir información con autoridades federales y a ceñirse a protocolos definidos por el gobierno mexicano.

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MSL