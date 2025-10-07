UNAM identifica a dos presuntos responsables de ‘falsas amenazas de bomba’

UNAM identifica a al menos dos responsables de falsas amenazas de bomba en sus planteles.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que identificó a dos de los presuntos responsables de difundir “falsas amenazas de bomba” en distintos planteles de la institución, quienes, destacó, ya fueron citados a declarar.

A través de un boletín, la UNAM informó que, resultado del avance de las investigaciones que inició en conjunto con autoridades capitalinas, se logró la identificación de “al menos dos” personas presuntamente responsables de difundir “falsas amenazas de bomba”.

La FCPyS fue desalojada el lunes por una amenaza de bomba. ı Foto: larazondemexico

Estas personas, informó la UNAM, ya fueron citadas para declarar, con el objetivo de “proceder conforme a derecho”.

“La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido informada que, como resultado de las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética, se ha identificado a por lo menos dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra integrantes de nuestra comunidad, a través de medios digitales”, escribió la UNAM en su tarjeta informativa.

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM > https://t.co/pvT9yoP51g pic.twitter.com/zrh1YoSzPM — UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2025

“La Universidad de la nación reitera su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas, por lo que continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas”, abundó.

En el mismo sentido, la Universidad hizo un exhorto a su alumnado a difundir información falsa o no confirmada sobre presuntas amenazas en sus planteles, y mantenerse informada mediante los canales oficiales.

Exterior de la ENP 6. ı Foto: larazondemexico

Lo anterior después de que este lunes 6 de octubre tres amenazas de bomba interrumpieran el regreso a clases después de paros estudiantiles, motivados por una exigencia de seguridad por parte del alumnado.

En las primeras horas de la mañana, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) fueron desalojados después de que un estudiante encontrara un letrero pegado en el baño con la leyenda: “Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños”.

Bomberos, PC y policía de Tlalnepantla recorre la FES Iztacala, ayer. ı Foto: Especial

Situaciones similares ocurrieron a lo largo del día en la Escuela Nacional Preparatoria 6 y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

En los tres casos, Protección Civil y Bomberos iniciaron revisiones al plantel, con el objetivo de descartar amenazas. En los tres casos, se trató de falsas alarmas.

La Universidad ha prometido intensificar medidas de seguridad contra quienes difundan estas amenazas, en medio de un contexto tenso por creciente violencia en los planteles.

