Abaten a cinco tras emboscar a policías estatales

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa fue asesinado durante una agresión registrada en Culiacán, Sinaloa, lo que derivó en un operativo para dar con los responsables, quienes enfrentaron a las autoridades federales y estatales, lo que dejó como resultado cinco civiles armados abatidos.

“Tras la agresión a policías estatales en Culiacán, donde lamentablemente perdió la vida, un compañero, la @sspsinaloa1, en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, desplegaron un operativo donde se localizaron a los presuntos responsables, recibiendo otra agresión a la autoridad.

“Como resultado, cinco presuntos agresores perdieron la vida, se aseguró armamento de uso exclusivo del Ejército y el vehículo implicado. Un elemento resultó herido y se encuentra fuera de peligro”, escribió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en sus redes sociales.

La agresión a policías estatales se registró en el estacionamiento de un centro comercial en el fraccionamiento Stanza Cantabria, al norte de Culiacán, y los agresores fueron ubicados en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro donde se registró un segundo enfrentamiento.

El elemento caído fue identificado como Fernando de Jesús Lagunes García, adscrito al Grupo Motorizado de la Policía Estatal Preventiva.

El Tip: La detención de generadores de violencia y el trabajo coordinado de autoridades federales y estatales permitió la disminución de 42% las víctimas de homicidio.

GOLPE A CÁRTEL. Antes, el Gabinete de Seguridad federal informó que en los poblados cercanos de Jesús María y Carboneras, en Sinaloa, en dos acciones coordinadas, fue detenido Filiberto “N”, integrante de la fracción de Los Chapitos, mientras que en un segundo operativo, hallaron tres armas largas, mil 770 cartuchos, 37 cargadores y droga.

También localizaron cuatro camionetas con blindaje artesanal o monstruo, entre ellos a una unidad apócrifa del Ejército Mexicano, 42 artefactos explosivos improvisados, dos radios, seis chalecos con placas, cuatro cascos y ropa táctica.