Cámara de Diputados prepara parlamento abierto sobre la reforma a la Ley de Amparo

Las comisiones unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público sesionarán este próximo lunes a las 18:00 horas para abordar la reforma a la Ley de Amparo, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, informó que la minuta se mantendrá en los términos originales enviados por el Ejecutivo federal.

Además, se acordó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) defina el formato y las reglas de un parlamento abierto o audiencias públicas, con el fin de escuchar opiniones y propuestas sobre el tema.

Como parte del proceso de transparencia, se habilitará un micrositio en el portal de la Cámara de Diputados, y los legisladores tendrán cinco días para revisar el dictamen antes de someterlo a votación.

Monreal prevé votación de las leyes de Ingresos y de Amparo la próxima semana

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, adelantó que los dictámenes de la Ley de Ingresos 2026 y la Ley de Amparo podrían discutirse y votarse en el Pleno entre el martes y miércoles de la próxima semana.

En declaraciones a medios, Monreal explicó que el Paquete Económico 2026 incluye la Miscelánea Fiscal, así como modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley de Ingresos, documentos que están siendo analizados de forma exhaustiva por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Ley de Amparo y la Ley de Ingresos representan pilares clave tanto en materia judicial como económica. Mientras la primera busca ajustar los mecanismos legales de protección y justicia en México, la segunda definirá los recursos con los que operará el gobierno federal en 2026.

