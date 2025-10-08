¿Cuándo estará disponible la Vacuna BCG en México y en qué hospitales la ponen?

La vacuna BCG estará disponible nuevamente para su aplicación en México, por lo que es importante que los recién nacidos y los menores de edad la reciban.

De acuerdo con una tarjeta informantva emitida por la Secretaría de Salud, la vacuna BCG será distribuida a partir de este miércoles en todas las unidades del salud de México.

Asimismo, se precisa que la aplicación de la vacuna BCG en todas las unidades de salud sea aplicada dentro de un plazo de aproximadamente 15 días a partir de hoy.

En esta tarjeta informativa se precisa que la vacuna BCG es segura y eficaz, y forma parte del Esquema Nacional de Vacunación, por lo que su aplicación es recomendada para recién nacidos hasta los 30 días, y tambien a personas de 14 años de edad en una única dosis.

Esta vacuna protege contra las formas graves de tuberculosis, tales como la meníngea en el cerebro y la miliar en la sangre, por lo que la distribucion en todas las unidades de salud que conforman las instituciones del Sector Salud Público funge como prevención de dichas enfermedades.

¿Qué es la vacuna BCG y qué pasa si no se aplica al nacer?

La vacuna Bacilio de Calmette y Guérin (BCG) es una preparación de bacterias vivas atenuadas que protege contra la tuberculoris, y es administrada principalemnte a los recién nacidos.

Al aplicarse esta vacuna, puede presentarse la aparición de un nódulo en un periodo de dos a cuatro semanas, y posteiormente se formará una úlcera que requiere estar limpia, y posterior a la formación de costra esta dejará una cicatriz en el área donde fue aplicada.

Los ganglios de la axila pueden inflamarse en el lado donde se aplicó la vacuna, pero la recuperación de ese síntoma es espontánea, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Es importante que la vacuna BCG sea aplicada durante los primeros días de nacido, pues esta proporciona protección contra las foras graves de tuberculosis, como la meníngea en el cerebro y la miliar en la sangre.

La tuberculosis es una infección que puede afectar a los pulmones y otras parttes del cuerpo como articulaciones, riñones y los huesos, y en algunos casos puede provocar meningitis.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta vacuna es recomendada para bebés y niños, pues estos son los que presentan mayor riesgo de contraer tuberculosis.

Vacuna BCG aplicada a recién nacidos y menores de edad en México ı Foto: Especial

La Secretaría de Seguridad recomienda que la vacuna BCG no sea aplicada si el menor de edad que va a recibirla presenta alergia a algún componente de la vacuna, si se encuentra enfermo o con fiebre mayor a 38.5 grados centígrados o si tiene lesión en la piel.

De igual forma, esta vacuna no debe ser aplicada en menores que estén enfermos con leucemia o algún tipo de cáncer, enfermos con tratamiento que disminuya sus defensas, y pacientes con síntomas de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).