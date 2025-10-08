Maestros de la CNTE reanudan protestas con bloqueos y toma de casetas en el Estado de México

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa se manifestaron

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y docentes del magisterio mexiquense retomaron este miércoles sus movilizaciones en el Estado de México, con bloqueos carreteros y tomas de casetas como parte de su jornada estatal de lucha.

Las acciones comenzaron alrededor de las 11:00 horas y provocaron afectaciones viales en distintas autopistas que conectan con la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, cientos de maestros participaron en los bloqueos que se extendieron a la autopista México–Puebla, en la caseta de San Marcos, donde cerca de 600 docentes tomaron el punto de cobro y permitieron el paso libre de vehículos.

Una situación similar ocurrió sobre la carretera México–Texcoco, a la altura de Las Fuentes, donde unos 300 profesores marcharon en dirección al Estado de México

En tanto, otro grupo bloqueó la autopista México–Pachuca, en el Puente de Fierro, municipio de Ecatepec, con mantas y pancartas que exhibían sus principales demandas.

Debido a esta última concentración, el Mexibús Línea 2 suspendió el servicio de transporte en la zona, ya que sus unidades no pudieron transitar, y únicamente se mantuvo activo el sistema eléctrico con dirección a Río de los Remedios.

Las autoridades estatales recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas como el Circuito Exterior Mexiquense, la carretera Lechería–Texcoco, Avenida Central o la autopista Siervo de la Nación, para evitar los congestionamientos.

En su convocatoria, la CNTE y el magisterio mexiquense explicaron que su jornada busca exigir al Gobierno del Estado de México el cumplimiento de acuerdos laborales y la atención a sus demandas pendientes. Entre ellas destacan el reconocimiento y regularización de escuelas, el pago inmediato a maestros y maestras, la construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles escolares, así como la basificación y recategorización de plazas.

También piden el mejoramiento de los servicios médicos que otorga el ISSEMYM, organismo encargado de la atención a trabajadores del estado.

Las movilizaciones se desarrollaron de forma simultánea en varios puntos, y aunque en ningún caso se reportaron enfrentamientos, las filas de automóviles se extendieron varios kilómetros. Los docentes aseguraron que estas acciones continuarán hasta que el gobierno estatal dé respuesta a sus peticiones y reinstale una mesa de diálogo.

La CNTE advirtió que las protestas forman parte de una estrategia escalonada de presión y no descartó extender las manifestaciones a otras regiones del país si persiste la falta de atención a sus reclamos.

MSL