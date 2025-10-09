Suprema Corte declina atraer asunto para fijar criterio respecto a corridas de toros

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó utilizar su potestad de atracción para analizar las demandas de garantías interpuestas por organizaciones civiles que buscan prohibir las corridas de toros.

En la sesión de este jueves, la ministra Lenia Batres subrayó la relevancia de que el máximo tribunal asumiera estos casos, argumentando que el tribunal constitucional aún no establece una postura definitiva al respecto.

“Este tema se refiere a la suspensión de actos relacionados con la celebración de espectáculos taurinos, es un tema que se ha debatido fuertemente en nuestro país, que ha tenido muchos cambios legislativos y en los que la Corte no ha terminado de definir un criterio único. Me parece a mí que es importante que se atraiga”, expresó la juzgadora.

Pese a ello, la mayoría de ministros rechazó conocer el asunto. Seis integrantes del tribunal votaron contra la atracción, mientras que únicamente la ministra Sara Irene Herrerías y el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García respaldaron la propuesta.

La solicitud de intervención provino del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la capital mexicana, que buscaba que la SCJN estableciera jurisprudencia sobre la materia.

Al ser rechazada la petición, corresponderá a dicho órgano jurisdiccional emitir el fallo correspondiente sobre los amparos promovidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR